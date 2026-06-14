Bienestar social
Castelló es solidario y casi 400 personas se vuelcan en mejorar la calidad de vida de los pacientes con daño cerebral sobrevenido
El almuerzo benéfico de Ateneu ha recaudado fondos para destinarlos al Centro de Rehabilitación para la Autonomía Personal y Participación Social (CRAPPS) que entrará en servicio en diciembre
Castelló es solidario y lo ha vuelto a demostrar este domingo con la participación de casi 400 personas en el almuerzo benéficio organizado por l'Associació Fundación Ateneu que ha tenido lugar en las instalaciones de esta entidad en Tetuán XIV. Una jornada de sensibilización y concienciación sobre el daño cerebral adquirido y cuya recaudación irá destinada al Centro de Rehabilitación para la Autonomía Personal y Participación Social (CRAPPS) con capacidad para más de cien personas, que entrará en servicio en diciembre y que ocupará un espacio de 1.200 metros cuadrados cedido por el Ayuntamiento de Castelló y que la asociación está reformando en la actualidad.
Al acto han asistido tanto usuarios como socios de Ateneu, representantes de empresas colaboradoras y del tercer sector, familias, voluntarios y autoridades de Castelló, Vila-real y Borriol así como la directora territorial de Bienestar Social, que han realizado su aportación benéfica en pro del proyecto. Durante toda la mañana de este domingo los asistentes han disfrutado de un buen ambiente, la rifa que han organizado y la actuación del grupo castellonense Konecta 80 que ha participado de forma totalmente desinteresada.
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