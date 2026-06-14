Castellón avanza en la limpieza de más de 115 parcelas entre municipales, privadas y de ejecución subsidiaria

El Ayuntamiento de Castellón ha impulsado durante el periodo 2025-2026 la limpieza de más de 115 parcelas municipales y privadas, dentro de la apuesta del equipo de gobierno por una ciudad más limpia, verde, saludable y segura.

El concejal de Servicios Urbanos, Sergio Toledo, ha señalado que “seguimos trabajando para que Castellón sea una ciudad más limpia, verde, saludable y segura, actuando en las parcelas municipales y requiriendo a los propietarios privados que cumplan con su responsabilidad”.

De las más de 115 parcelas incluidas en esta campaña, cerca de una decena corresponden a terrenos municipales ubicados en zonas como la avenida Alcora, la avenida Chatellerault, el grupo Benadresa, la urbanización La Choquera, la urbanización Racó del Mercader, CIES y Extramuros de Poniente, donde el Ayuntamiento ha realizado las labores de limpieza.

El objetivo de la actuación es garantizar que las parcelas estén en condiciones adecuadas. / Mediterráneo

El resto corresponde a parcelas privadas. En concreto, 99 propietarios han limpiado voluntariamente sus solares después de recibir la comunicación del Ayuntamiento en la que se les requería llevar a cabo estos trabajos de mantenimiento.

Además, en otros 6 casos, el consistorio ha tenido que actuar por ejecución subsidiaria, al no haber asumido los propietarios la limpieza tras los requerimientos municipales realizados. En estos casos, el Ayuntamiento remitirá a los propietarios el coste correspondiente a los trabajos efectuados.

Toledo ha subrayado que “la gran mayoría de propietarios ha respondido de manera positiva a los requerimientos municipales, lo que demuestra que la colaboración ciudadana es fundamental para seguir avanzando en una ciudad más cuidada”.

El concejal ha recordado que mantener los solares en buen estado es una obligación de sus propietarios y ha insistido en que el Ayuntamiento continuará realizando labores de control, comunicación y seguimiento para garantizar el cumplimiento de estas actuaciones.

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“Toledo ha concluido que “el objetivo es garantizar que las parcelas estén en condiciones adecuadas, mejorar la imagen de la ciudad, evitar molestias a la ciudadanía y reducir riesgos derivados de la acumulación de vegetación o residuos”.