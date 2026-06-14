Ciudad
Un emblemático barrio de Castelló celebra a su patrona y esto es lo que han organizado
Los residentes en este grupo periférico han participado en diversos actos
Un emblemático barrio periférico de Castelló ha organizado una misa y una procesión para honrar a su patrona donde han participado los vecinos, quienes han estado acompañado por los concejales Paco cabañero y Clara Adsuara.
Así, los vecinos del grupo Perpetuo Socorro han puesto en valor sus fiestas, dinamizándolas y promoviéndolas como parte del patrimonio y las tradicionaes castellonenses.
En este sentido, el edil Cabañero ha asegurado que "el alma de Castellón reside en sus barrios. Y mantener vivas estas celebraciones una prioridad para el equipo de gobierno que lidera la alcaldesa Begoña Carrasco, siendo una de las mejores manera de lograr cada vez una ciudad más viva”. "Las tradiciones de nuestros barrios son el verdadero motor de la participación ciudadana en Castellón. Con nuestra presencia hoy aquí, queremos reafirmar el compromiso de este Ayuntamiento con la identidad de cada rincón de la ciudad y no importa en qué parte de la ciudad nos encontremos sino el sentimiento de comunidad y el hermanamiento que vivimos en citas como esta. Por este motivo vamos a seguir asistiendo, potenciando y protegiendo estas celebraciones porque dinamizan nuestros barrios y hacen ciudad desde la base, que son las personas", ha concluido el concejal.
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