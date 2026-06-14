¿Qué es el Festival del Bote de Dragón que ha acogido el Grau de Castelló? Las claves

El Puerto ha acogido este domingo una de las tradiciones más antiguas de la cultura china y lo ha hecho con un rotundo éxito en la participación la esta V edición del Festival Bote de Dragón. Una cita que ha vuelto a convertir el recinto portuario y el entorno del Moll de Costa en el escenario de este evento, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, y que ha consolidado a la capital de la Plana como un referente de interacción y respeto mutuo entre comunidades.

El concejal de Convivencia Social e Interculturalidad, Vicent Sales, ha mostrado su gran satisfacción por el desarrollo de una jornada que "ha demostrado, una vez más, que el alma de nuestra ciudad se enriquece con el diálogo y el conocimiento mutuo con diferentes culturas que conviven en Castellón".

¿Has estado en el Festival del Bote de Dragón? Búscate en la galería de fotografías / Toni Losas / Toni Losas

Sales ha querido trasladar un agradecimiento muy especial a la Asociación Cultural China de Castellón, encabezada por su presidente Boyong Dong y su secretaria Vicky Xincai Lin Zhou. “Su esfuerzo, su generosidad y su compromiso con Castellón a través del convenio de colaboración que mantenemos son el verdadero motor de este festival. Son un ejemplo constante de vecindad y de implicación con nuestra sociedad, como ya demostraron de forma solidaria en momentos difíciles como la pandemia o la dana en la que afectó a la provincia de Valencia, y hoy nos han vuelto a regalar una lección de orgullo cultural compartido”, ha subrayado.

Una demostración de unión sobre una misma embarcación

El concejal ha recordado la intensa programación de la que ha disfrutado la ciudadanía desde las 15:00 horas, destacando de manera muy emotiva “la espectacularidad de las carreras de botes dragón, donde los remeros han avanzado al ritmo del tambor”. En este sentido, Vicent Sales ha reiterado su agradecimiento al resto de entidades que se han sumado a la cita.

“Hoy hemos visto competir en una misma embarcación a miembros de la comunidad china junto a la Asociación de Venezolanos de Castellón (ASOVECAS), la Asociación Argentina ‘El Ceibo’, la Asociación de Colombianos Hispanoamérica Unida, la Asociación Viva Cuba, la Asociación Peruana de Vila-real y la Federación de Asociaciones Venezolanas de España. Esto no es solo multiculturalidad; esto es la viva imagen de la interculturalidad de la que siempre hablamos, donde diferentes culturas comparten un mismo rumbo”, ha manifestado con orgullo.

Asimismo, el edil ha hecho extensivo el agradecimiento a los equipos del CEU Cardenal Herrera, el Colegio Lledó y el Real Club Náutico de Castellón, así como al propio Puerto de Castellón y a los patrocinadores, cuya colaboración conjunta ha reforzado el carácter abierto y comunitario de esta edición.

Éxito de la jornada cultural y gastronómica

Además de la vertiente deportiva, la tarde ha ofrecido una completa experiencia abierta a todos los públicos gracias a los 12 estands culturales, las exhibiciones musicales y las propuestas gastronómicas que han dinamizado el Grau. Los asistentes han tenido incluso la oportunidad de experimentar la navegación en estas singulares embarcaciones decoradas con cabeza y cola de dragón.

“Cerramos esta quinta edición con la certeza de que visibilizar estas tradiciones es dar a cada realidad el lugar que merece en nuestro espacio público. Actos como este hacen de Castellón una ciudad más viva, más unida y más fuerte desde la base de la convivencia", ha concluido Vicent Sales.