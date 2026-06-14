Distinción
La Filà d'En Trilles del Grau de Castelló nombra 'Moro del Año' al mago Yunke con motivo de las fiestas de Sant Pere
En un emotivo acto que ha tenido lugar en el centro polifuncional La Marina del Grau
La Filà Mora d'En Trilles del Grau de Castelló ha celebrado el acto de presentación del Moro del Año 2026 que este año ha recaído en el prestigioso ilusionista Yunke. El evento, en el centro polifuncional La Marina, contó con la asistencia de los socios así como de los representantes de las fiestas de Sant Pere y de colectivos festeros castellonenses.
También asistieron numerosos amigos y simpatizantes de este ente para dar la bienvenida a quien representará esta importante distinción durante el año festero. El colectivo de la Filà d'En Trilles está muy activo durante todo año pero en especial durante las festividades en honor al santo marinero que este año se celebrarán del 27 de junio al 5 de julio. Los socios de esta entidad participan en todos los actos festivos así como en la cabalgata del mar que discurrirá por el centro del distrito marítimo el primer día de las fiestas.
Hay que recordar que el programa de fiestas de este colectivo se dará a conocer el día 19 de junio a las 20.00 horas y que la presentación de las reinas de las fiestas del Grau se celebrará el sábado 20 de junio en el Moll de Costa.
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