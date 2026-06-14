La polémica por la canción de las fiestas de la Magdalena de Castelló no cesa. Estas son las novedades

La polémica por la canción de las fiestas de la Magdalena Castelló està llesta, de Tacho y encargada por el equipo de gobierno municipal, no cesa.

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló ha denunciado que el ejecutivo local de Begoña Carrasco "ha acabado pagando más de 15.000 euros de dinero público por este tema a pesar de que la obra tuvo que ser retirada después de comprobarse que incorporaba fragmentos de Magdalena Festa Plena sin la autorización correspondiente y vulnerando los derechos de autor", según ha dicho el portavoz municipal de esta formación, Ignasi Garcia, quien ha asegurado que esta decisión evidencia "una doble vara de medir por parte de la alcaldesa". “Cuando estaba en la oposición, Begoña Carrasco exigía que no se pagaran trabajos plagiados y reclamaba incluso que se denunciara ante los tribunales a quienes intentaban engañar al Ayuntamiento. Ahora que ocupa el poder, hace exactamente lo contrario”, ha afirmado.

La canción formaba parte de la campaña impulsada por el gobierno municipal para promocionar las fiestas de la Magdalena y debía sonar en distintos espacios y acciones promocionales de la ciudad. Sin embargo, tras las denuncias públicas sobre la utilización de fragmentos de la obra Magdalena Festa Plena, el Ayuntamiento se vio obligado a retirar el vídeo promocional y la canción de las distintas plataformas, ha explicado Garcia.

Para Compromís, los hechos demuestran que la obra entregada no cumplía las condiciones establecidas en el contrato municipal. “El contrato exigía una obra original y respetuosa con la legislación sobre propiedad intelectual. Alguien del gobierno tenía que comprobar que eso era así antes de dar luz verde a su difusión. No se hizo y ahora los castellonenses han acabado pagando la factura de una gestión negligente”, ha denunciado Garcia.

Críticas al gobierno local

El portavoz también ha criticado la actitud mantenida por el gobierno municipal ante las reclamaciones del autor de Magdalena Festa Plena. “En lugar de defender los derechos del autor que había visto vulnerada su obra, el gobierno de Carrasco optó por presionarle para que cambiara su posición. Es una forma de actuar absolutamente equivocada e impropia de una administración pública”, ha señalado.

Compromís considera especialmente grave que, después de retirar la canción de la circulación y paralizar toda la estrategia de promoción asociada a la misma, el gobierno municipal haya decidido acabar abonando más de 15.000 euros por una obra que no reunía las condiciones exigidas.

“Begoña Carrasco ha malgastado más de 15.000 euros de dinero público en una canción que no cumplía el contrato. Lo más sorprendente es que estamos hablando de la misma persona que, cuando estaba en la oposición, exigía mano dura contra cualquier plagio. Una vez más comprobamos que una cosa es lo que decía antes de gobernar y otra muy distinta lo que hace ahora cuando está en el poder”, ha concluido Garcia.