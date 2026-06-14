¿Por qué llaman los castellonenses 150 veces al día a la Policía Local? Algunos motivos te van a sorprender

La Policía Local de Castelló recibe 150 llamadas al día a través de la sala de control del Centro Integrado Municipal de Seguridad y Emergencias (CIMSE) centradas, principalmente, entre tráfico, seguridad vial y ciudadana y servicios asistenciales y que suman, de enero a junio, un total de 24.090, según datos oficiales.

Así, y en cuanto a estas áreas operativas, los asuntos relacionados con tráfico y seguridad vial se consolidan como el principal motor de demanda a este cuerpo policial y suman 5.314 llamadas, lo que representa el 22,06% del total de la actividad urbana.

Ortolá visita la sala de la Policía Local de Castelló. / Mediterráneo

Seguridad Ciudadana registra 4.090 actuaciones como consecuencia de otras tantas llamadas y que supone casi un tercio de las salidas de patrullas se concentran en tareas preventivas y de pacificación vecinal, comprobación de alarmas (15,75%) y mediación en discusiones (14,91%).

El peso de los servicios asistenciales es sumamente elevado, según se desprende de los mismos datos. Las tareas de cumplimiento de medidas de protección, el acompañamiento a colectivos vulnerables y la respuesta a incidencias de carácter social representan más del 18% del esfuerzo operativo de seguridad ciudadana, posicionando al cuerpo de la Policía Local como un pilar fundamental de protección y apoyo a la ciudadanía. Además, en relación al espectro delictivo en la calle, destacan las intervenciones por agresiones (9,78%) y sustracciones (6,94%) como los principales incidentes que requirieron patrullaje inmediato. También han recibido llamadas sobre medio ambiente y animales (1.216), fenómenos naturales (882), informativas (684), pidiendo colaboración de los bomberos y otros cuerpos de seguridad (432) y en relación con actos culturales, deportivos o festivos, con 123 requerimientos.

«Los datos ponen de manifiesto la magnitud del trabajo que asume la Policía Local de forma diaria» Antonio Ortolá — Concejal de Seguridad Ciudadana de Castelló

El pico festivo del mes de marzo vinculado a las fiestas de la Magdalena es uno de los dos periodos de tiempo en los que se registran más llamadas y este año han ascendido a 5.305. Por ejemplo, el domingo 15 de marzo, día de la Romería, se estableció el récord del periodo con 48 actuaciones solamente de seguridad en un día.

El efecto primavera es el segundo foco de un mayor número de llamadas al CIMSE, ubicado en Tetuán XIV, debido al aumento de la actividad en espacios públicos por la llegada del buen tiempo.

En este sentido, el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Antonio Ortolá, señaló que el esfuerzo operativo que se refleja en los datos del CIMSE pone de manifiesto la magnitud del trabajo diario que asume la Policía Local, con miles de llamadas gestionadas y una actividad constante en materia de tráfico, convivencia y seguridad. «Desde el área de Seguridad y Emergencias hemos venido reforzando de forma decidida los recursos de la sala CIMSE, conscientes de que una respuesta rápida y coordinada es clave para mejorar la prevención y la eficacia en la ciudad, explicó.

«Se han impulsado importantes mejoras tecnológicas y operativas, como la renovación de la matriz de gestión, la incorporación de un videowall de control y la ampliación de videovigilancia para optimizar la toma de decisiones en tiempo real», concluyó Ortolá, quien ha agradecido la implicación de los agentes en esta labor.