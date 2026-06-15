Castelló activa ya dos medidas para mejorar la movilidad en verano (un párking y un autobús)

El Ayuntamiento de Castelló ha activado este lunes dos acciones para mejorar la movilidad durante el verano y proporcionar servicios extra para llegar hasta el litoral con mayor facilidad. De esta forma, el concejal de Movilidad, Gonzalo Romero, ha destacado la puesta en funcionamiento ya de la línea circular de autobús que conecta Castelló con la Marjaleria hasta el 13 de septiembre y ha comprobado la nueva ordenación del aparcamiento gratuito de Ferrandis Salvador, que deja de estar habilitado para autocaravanas y pasa a ser de uso exclusivo para turismos y motocicletas hasta el 15 de septiembre.

Romero ha explicado que el motivo de la puesta en marcha de estas medidas es la prioridad del equipo de gobierno por "facilitar la movilidad de las personas y ofrecer alternativas cómodas, seguras y eficaces para sus desplazamientos".

El autobús a la Marjaleria se ha activado este lunes. / Mediterráneo

Sobre el párking, el edil ha comentado que el nuevo paseo marítimo "está siendo todo un éxito y cada vez son más los castellonenses que acuden a nuestras playas, atraídos por la comodidad, la calidad del entorno y los servicios que ofrecemos. Por ello, esta medida busca ordenar los usos del aparcamiento y aumentar la disponibilidad de plazas para los vehículos que se desplazan hasta la zona marítima durante la temporada estival”.

En cuanto al recorrido del autobús, este cuenta con cerca de 30 paradas y discurre por el Camí la Plana, el entorno del Parque Meridiano y las inmediaciones del Aeroclub, dando cobertura a distintos puntos de la Marjaleria y facilitando la conexión con el casco urbano y las playas. La línea circular funcionará de lunes a domingo, con una frecuencia de paso de 40 minutos y el servicio estará operativo de 8.00 a 21.20 horas desde este lunes.