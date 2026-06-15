Castelló se refresca: ¿dónde puedes encontrar los cinco puntos nuevos de agua fría de los que puedes hacer uso de forma gratuita?

Castelló cuenta desde este lunes con cinco puntos nuevos de agua fresca en la vía pública de los que puede hacer uso la ciudadanía para refrescarse ante las altas temperaturas. La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha presentado esta iniciativa junto a la consejera delegada de Facsa, Elena Llopis, y el concejal de Servicios Públicos, Sergio Toledo, en la fuente de este tipo que está ubicada en la plaza del Mercadillo y ha destacado que se trata de una demanda vecinal que "hemos satisfecho". "Pensamos en grande pero cuidamos lo pequeño y atendemos las peticiones", ha dicho la primera edila, quien ha destacado que los puntos de agua refrigerada, además de en este espacio junto al consistorio y la plaza Mayor, también se han ubicado en las inmediaciones del Planetario; en el paseo Buenavista del Grau enfrente de la tenencia de alcaldía; en la plaza Fadrell y en la plaza Primer Molí.

Toledo, Carrasco, Llopis y otro representante de Facsa, este lunes, junto al punto de agua fresca en la plaza del Mercadillo. / Mediterráneo

Además de este servicio de agua fría totalmente gratis, Carrasco ha explicado que la ciudad también cuenta con siete puntos de agua filtrada en las calles Honori Garcia, Joaquín Costa, Alcalde Tárrega, Amalio Gimeno, Maestro Falla, plaza Pintor Porcar y en la Segona Travessera que forman parte de los 133 puntos de agua potable que existen en la ciudad.

Detalle del nuevo punto de agua fresca. / Mediterráneo

Nueve fuentes nuevas

Por otra parte, la alcaldesa ha detallado que el Ayuntamiento ha instalado nueve fuentes, también nuevas, que fueron demandadas a través de los presupuestos participativos que estarán totalmente instaladas en el mes de junio en la avenida del Mar (dos fuentes), el Parque Litoral (en la zona donde se encuentran varios restaurantes), la plaza Corona d'Aragó, el PAU Censal, la plaza Pintor Porcar, el parque Roselló, el parque Mérida y la plaza Miguel Bellido.

Una señora llena su botella de agua en el nuevo punto del centro de Castelló. / Mediterráneo

Por su parte, la consejera delegada de Facsa, Elena Llopis ha dicho que desde Facsa "es un orgullo poder participar en este proyecto en el que ponemos en valor el agua de Castellón que es de muy buena calidad". Llopis ha agradecido al consistorio y le ha felicitado por esta iniciativa que mejorará la calidad de vida de la ciudadanía.