Las Columbretes registran más de 2.100 aves anilladas durante la migración de primavera

El concejal de Medio Ambiente, Gonzalo Romero, ha presentado hoy los resultados de la campaña de anillamiento de aves realizada esta primavera en el parque natural y reserva marina de las Islas Columbretes, acompañado por Joan Castany, responsable el proyecto.

La campaña de este año se ha desarrollado durante tres quincenas, entre el 25 de marzo y el 6 de mayo, y ha permitido registrar 2.117 capturas. Se trata de una iniciativa de seguimiento científico que se viene realizando en Columbretes desde el año 1994 y que suma ya 32 temporadas consecutivas de trabajo, estudio y compromiso con la biodiversidad de este espacio natural.

Romero ha destacado que “mantener durante más de tres décadas un proyecto de estas características demuestra la importancia científica y ambiental de esta iniciativa, pero también el compromiso del Ayuntamiento de Castellón con uno de los espacios naturales más valiosos y emblemáticos de nuestra ciudad”.

El edil ha subrayado que “las Islas Columbretes son un paraje natural único y una auténtica joya ambiental de Castellón” y ha incidido en que “desde el actual equipo de gobierno vamos a seguir apostando por su protección, su conservación y por todas aquellas actuaciones que contribuyan a mantener este enclave en las mejores condiciones”.

Por su parte, el responsable del proyecto, Joan Castany, ha explicado que «el objetivo es estudiar las aves transaharianas. Al encontrarnos aquí, en pleno Colombres, despedimos a las aves presaharianas, procedentes del norte de África, y damos la bienvenida a las transaharianas, que llegan desde el sur del desierto. Además, recopilamos y analizamos todos los datos obtenidos de cada ejemplar».

Proyecto internacional Piccole Isole

La campaña de anillamiento de aves en Columbretes se enmarca en el proyecto internacional Piccole Isole, una iniciativa basada en el anillamiento científico de aves para estudiar sus movimientos migratorios a través del Mediterráneo, especialmente en el caso de las aves migrantes transaharianas.

Columbretes se incorporó a este proyecto en 1994 y desde entonces ha participado de forma ininterrumpida durante 32 temporadas. La estación de Columbretes, junto con Tabarca, en Alicante, y la Illa Grosa, en Murcia, se sitúa entre las más occidentales de las participantes, lo que le otorga un especial interés para analizar la migración de aves y establecer correlaciones con otras estaciones del Mediterráneo y del litoral continental.

El proyecto cuenta con la participación de 23 estaciones, incluidas estaciones marroquíes, coordinadas por diferentes grupos especializados, entre ellos el Grupo Ave de Ornitología Castellonense.

Columbretes como zona de descanso y alimentación

El anillamiento científico permite obtener información clave sobre la biología de las aves, sus movimientos migratorios, su fenología, su comportamiento y sus estrategias de conservación. La metodología empleada se basa en la captura estandarizada mediante redes japonesas y el estudio de las aves en mano, lo que permite recopilar datos de gran valor para el seguimiento de las poblaciones.

Uno de los objetivos principales de este trabajo es conocer el papel que desempeña el parque natural de las Islas Columbretes como área de descanso y avituallamiento durante la migración a través del Mediterráneo. También permite estudiar la dinámica poblacional de las aves migradoras, así como la composición por especies, edades y sexos.

Romero ha señalado que “los resultados de esta campaña vuelven a poner en valor la riqueza natural de nuestras islas y el trabajo científico que permite conocerlas, protegerlas y conservarlas mejor”.