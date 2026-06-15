Compromís exige un Consejo Escolar urgente en Castelló ante el "caos en las matrículas y las deficiencias de los centros"

Compromís per Castelló ha reclamado al Ayuntamiento la convocatoria extraordinaria y urgente del Consejo Escolar Municipal para analizar las incidencias registradas durante el proceso de matriculación del próximo curso y abordar la situación de los centros educativos de la ciudad tras las movilizaciones convocadas por la comunidad educativa durante las últimas semanas.

El portavoz adjunto de Compromís, Pau Sancho, ha recordado que la reciente huelga educativa "ha puesto de manifiesto muchas de las carencias que arrastran los centros educativos de Castelló, especialmente en lo relativo a las infraestructuras, las inversiones pendientes y la falta de climatización adecuada en numerosos colegios e institutos".

“Después de cinco semanas de huelga educativa se han evidenciado muchas de las carencias que desde Compromís llevamos años denunciando. La falta de inversiones, los problemas de mantenimiento y la ausencia de climatización continúan afectando a las condiciones en las que estudian miles de alumnos y alumnas de nuestra ciudad”, ha señalado Sancho.

A esta situación se suman las incidencias detectadas durante el proceso de admisión escolar. Compromís considera especialmente preocupantes las "denuncias de familias que aseguran no haber podido escolarizar a sus hijos e hijas en valenciano a pesar de haber sido esta la lengua elegida durante el proceso de matriculación".

“Casos como el que hemos conocido en el CEIP Carles Salvador generan una gran preocupación entre las familias. Es imprescindible que el Consejo Escolar Municipal pueda analizar qué ha ocurrido, conocer todas las incidencias registradas y estudiar qué medidas pueden adoptarse para evitar que estas situaciones se repitan”, ha afirmado.

Por este motivo, Compromís considera que el Consejo Escolar Municipal debe reunirse de manera extraordinaria antes del inicio del próximo curso para abordar de forma conjunta estas cuestiones con la participación de la comunidad educativa.

“El Consejo Escolar Municipal es el espacio donde deben estar representadas las familias, los centros educativos, el profesorado y el Ayuntamiento. No tiene sentido que ante una situación como esta siga sin convocarse”, ha defendido Sancho.

La coalición también reclama que en esta reunión se aborde la planificación de las actuaciones necesarias para mejorar las infraestructuras educativas de la ciudad y las medidas que piensa impulsar el Ayuntamiento para adaptar los centros a las altas temperaturas.

“Queremos saber cuál es la estrategia del gobierno municipal para afrontar las necesidades de los centros educativos de Castelló. No podemos seguir acumulando problemas mientras las familias, los equipos directivos y el profesorado reclaman soluciones que no llegan”, ha concluido Sancho.