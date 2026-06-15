Avalancha de candidatos a auxiliar administrativo en Castelló: 80 aspirantes por plaza

Avalancha de candidatos a auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Castelló. La convocatoria municipal ha recibido un total de 1.277 aspirantes que optan a una de las 16 plazas que el consistorio ha sacado a oposición, cuatro de ellas para personas con diversidad funcional, según publica el Boletín Oficial de la Provincial (BOP). Estas cifras suponen una ratio aproximada de 80 postulantes por cada uno de estos puestos de trabajo que se ofrecen en propiedad y que en términos porcentuales, si todos los solicitantes tuvieran las mismas posibilidades, la probabilidad teórica de obtener una plaza sería de alrededor del 1,25%.

Imagen de archivo de unos examenes preparados para repartir a unos opositores. / Mediterráneo

Además, hay 77 personas que han quedado excluidas, por el momento, del proceso, pero que tienen un plazo de diez días hábiles para que puedan formular reclamaciones que consideren oportunas al objeto de subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión, por lo que la cifra de 1.277 podría incrementarse transcurrido este periodo de tiempo que aún está vigente. Así, los que formen parte de la lista definitiva deberán enfrentarse al primer ejercicio del proceso selectivo que tendrá lugar el 18 de julio a las 10.00 horas en las dependencias de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universitat Jaume I (UJI). Los aspirantes deberán personarse a las 9.30 horas con el DNI y el tribunal examinador estará formado por Inmaculada Safont como presidenta; los vocales José Pascual y María Ángeles Aguilar; la persona designada por la Dirección general de Función Pública es Joaquín Valls y como secretario actuará Javier Arnau.

Furor por ser funcionario

El furor por conseguir una de estas 16 plazas de funcionario municipal no solamente llega a los auxiliares administrativos. Hace solamente una semana, el consistorio también convocaba oficialmente las oposiciones a administrativo en la capital de la Plana, a las que se presentaran 714 candidatos que pugnarán por las cuatro plazas en propiedad (una de ellas, el 25% del total, para personas con diversidad funcional para una ciudad más inclusiva). En este caso, el primer examen del proceso selectivo llega antes y será el 11 de julio a las 10.00 horas, también en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universitat Jaume I (UJI).

Oposiciones a funcionario. / JORDI COTRINA

Esta cifra también podría crecer en el caso de que alguno de los 22 aspirantes que han sido excluidos subsanaran el error por el que no han sido admitidos y, en este caso, el tribunal contará con Sonia Cataluña como presidenta; Ignacio Valls, Mercedes López y Ramón López como vocales; y Lino Vives será el secretario.

Esta no es la primera vez que una convocatoria del Ayuntamiento de la capital de la Plana causa gran expectación e interés entre los castellonenses, ya que hace nueve meses, 815 bomberos optaron a tres plazas de este cuerpo municipal.

El hecho de que salgan estas plazas en propiedad obedece al objetivo del equipo de gobierno municipal de consolidar el proceso de estabilización de empleo en la administración local castellonense.