Los productos del mercado central provisional de Castelló estarán más frescos que nunca: ¿por qué?

Las altas temperaturas en el recinto del mercado central provisional de la plaza Santa Clara que han motivado quejas de comerciantes y clientes tienen las horas contadas. El Ayuntamiento de Castelló ha iniciado este lunes la instalación de tres aparatos nuevos de aire acondicionado en el recinto ya que el único que había era insuficiente para climatizar el interior de la estructura con la llegada del calor.

A media mañana de este lunes, un grúa descargaba estos nuevos sistemas para refrescar el mercado y que se colocarán en la parte de la calle Mayor, la zona de las tascas y la que recae en Druni, según ha explicado a este periódico el concejal de Servicios Públicos, Sergio Toledo. "Desde el Ayuntamiento nos reunimos con los afectados para ver soluciones y acordamos comprar los aparatos de aire acondicionado, tras realizar un estudio sobre su colocación", ha explicado el edil, quien ha concretado que la colocación de estas tres piezas están incluidas en el presupuesto de las obras del Mercado Central, al igual que el mercado provisional.

Llegada de uno de los aparatos del aire acondicionado en un camión-grúa. / P. A.

Por otra parte, y con respecto a las obras de reforma que el consistorio está llevando en el Mercado Central, Toledo ha destacado que ya han mantenido una reunión con los comerciantes de la parte del pescado con el fin de estructurar la distribución de esta zona "y queda pendiente el mismo encuentro con los vendedores de la otra parte, carne, frutas y verduras". Además, las labores de limpieza de la fachada principal de este edificio protegido comenzarán este mismo mes.

Otro aparato a la espera de ser colocado, este lunes por la mañana. / P. A.

En cuanto al Mercado de San Antonio, otro recinto municipal comercial, este lunes ya ha abierto con la totalidad de su oferta comercial tras incorporarse una carnicería, último de los diez puestos previstos en el renovado recinto y que también cuenta con una cafetería y una zona central de degustación que funciona como punto de encuentro para vecinos y visitantes. Con esta incorporación, el espacio queda plenamente operativo y culmina el proceso de reapertura tras su reciente remodelación integral, devolviendo al barrio un mercado completamente activo y con todos sus servicios en funcionamiento, según ha explicado el concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, quien ha visitado las instalaciones.

Taquillas inteligentes

El edil ha recordado que “la actuación de renovación de reforma de este mercado supuso una inversión de 372.374,25 euros, financiada a través de los fondos europeos, lo que ha permitido acometer una renovación integral del edificio y adaptarlo a las necesidades actuales en materia de accesibilidad, eficiencia energética y modernización de los espacios comerciales”. Según ha subrayado, “el objetivo de esta intervención no se ha limitado a la rehabilitación del inmueble, sino que ha buscado reforzar el papel del mercado como espacio de referencia para la vida comercial y social del entorno”. Este mercado, que da servicio principalmente a los vecinos del barrio en el que está ubicado, ha incorporado recientemente el sistema marketplace, una red de taquillas inteligentes que está registrando una notable acogida entre los usuarios.