El PSPV denuncia que el consultorio de la calle Churruca sigue deteriorándose cuatro meses después

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Castelló Mary Carmen Ribera ha denunciado que, cuatro meses después de alertar del deterioro progresivo del consultorio Churruca del Grau, “la situación sigue sin mejorar y los vecinos y vecinas continúan sufriendo las consecuencias de la falta de inversión y planificación por parte de los gobiernos del Partido Popular de Pérez Llorca y Begoña Carrasco.

Ribera ha visitado nuevamente el centro sanitario para comprobar de primera mano una realidad que considera “inadmisible” para un barrio que merece los mismos servicios públicos que cualquier otra zona de la ciudad. “Han pasado cuatro meses desde que denunciamos la reducción de personal y las carencias del consultorio, y nada ha cambiado. Siguen faltando profesionales, siguen existiendo problemas con el aire acondicionado y persisten las deficiencias de limpieza y mantenimiento”, ha señalado Ribera, que lamenta “la falta de actuaciones de la conselleria y el silencio cómplice de la alcaldesa, Begoña Carrasco”.

La edila socialista recuerda que ya en febrero el PSPV alertó de que el consultorio estaba siendo objeto de un debilitamiento progresivo tras la pérdida de personal médico y la falta de cobertura de determinados puestos esenciales. “Lo que entonces denunciamos como una amenaza hoy es una realidad. El PP está dejando que el consultorio Churruca se deteriore mientras mira hacia otro lado”, afirma.

Para Ribera, la situación demuestra que “cuando gobierna el Partido Popular, el Grau vuelve a quedar relegado”. En este sentido, critica la pasividad tanto del gobierno municipal de Begoña Carrasco como de la Generalitat Valenciana para dar respuesta a unas demandas que afectan directamente a la calidad de la atención sanitaria.

“No puede haber barrios de primera y barrios de segunda cuando hablamos de sanidad pública. Los vecinos y vecinas del Grau pagan sus impuestos igual que cualquier ciudadano de Castelló y tienen derecho a recibir una atención digna, en instalaciones adecuadas y con los recursos humanos necesarios”, ha señalado.

La concejala socialista exige a las administraciones competentes que actúen de forma inmediata para reforzar la plantilla, solucionar los problemas de climatización y garantizar unas condiciones adecuadas de limpieza y mantenimiento en el consultorio. “La sanidad pública no se deteriora de un día para otro. Se abandona poco a poco, con cada plaza que no se cubre, con cada problema que no se resuelve y con cada reclamación vecinal que se ignora. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en el Grau”, concluye.