VOX Castellón exige la 'prioridad nacional' en el Grau: “Los españoles deben ser los primeros en las ayudas”

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Castellón ha continuado este fin de semana con su campaña informativa a pie de calle para acercar a los vecinos las principales propuestas de la formación en materia de prioridad nacional, una iniciativa que el partido considera fundamental para garantizar una gestión más justa de los recursos públicos y una atención preferente a las necesidades de los españoles. La actividad se ha desarrollado mediante una mesa informativa instalada en el paseo marítimo del Grao, donde representantes, afiliados y simpatizantes de VOX han mantenido contacto directo con numerosos vecinos interesados en conocer las medidas que la formación plantea para Castellón y para el conjunto de España.

La jornada ha contado con una importante afluencia de personas durante toda la mañana, destacando especialmente la participación de jóvenes que se han acercado para informarse sobre cuestiones relacionadas con el acceso a la vivienda, las oportunidades laborales, la presión fiscal o las ayudas sociales. Los asistentes han podido intercambiar impresiones con los representantes de VOX y plantear sus inquietudes sobre algunos de los problemas que más preocupan actualmente a los castellonenses, en un ambiente de cercanía que la formación considera esencial para mantener un contacto permanente con la realidad de la calle.

Entre los asistentes se encontraba Alberto Vidal, portavoz adjunto de VOX en el Ayuntamiento de Castellón, quien ha explicado las principales líneas de actuación que defiende el partido en materia de prioridad nacional y ha destacado la buena acogida que están teniendo estas iniciativas informativas. Según señaló, “cada vez son más los ciudadanos que se acercan a conocer las propuestas de VOX porque consideran que las administraciones han dejado de atender los problemas reales de muchas familias españolas y han priorizado políticas alejadas de las preocupaciones cotidianas de los vecinos”.

Durante la jornada, Vidal ha defendido que la prioridad nacional constituye una medida “de puro sentido común” y ha asegurado que responde a una demanda creciente de numerosos españoles que consideran injusto el actual reparto de determinados recursos públicos. “Los españoles llevan décadas trabajando, pagando impuestos y contribuyendo al sostenimiento de nuestro país. Por eso creemos que es lógico que las ayudas públicas, las prestaciones sociales o las políticas de vivienda tengan como prioridad a quienes han contribuido durante años al bienestar común y atraviesan situaciones de necesidad”, afirmó.

En este sentido, el portavoz adjunto de VOX ha manifestado que “no tiene sentido que personas que acaban de llegar a nuestro país puedan acceder con facilidad a determinadas ayudas o beneficios mientras hay españoles que llevan años esperando una vivienda pública, una prestación o una oportunidad para salir adelante”. Según ha explicado, la prioridad nacional busca precisamente garantizar que los recursos públicos lleguen primero a las familias españolas, a los jóvenes que intentan emanciparse, a los trabajadores con dificultades económicas y a los mayores que han dedicado toda una vida a levantar España.

Asimismo, ha destacado el creciente interés que despiertan estas propuestas entre los más jóvenes, quienes, según ha indicado, se enfrentan a un escenario marcado por la precariedad laboral, los elevados precios de la vivienda y la falta de expectativas. “Muchos jóvenes sienten que cada vez tienen más obstáculos para construir un proyecto de vida en su propio país. Por eso entienden perfectamente nuestro mensaje cuando hablamos de defender las oportunidades de los españoles y de garantizar que quienes han contribuido al sistema no queden relegados frente a quienes acaban de llegar”, señaló.