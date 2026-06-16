AFANIAS recibe 10.000 euros recaudados en la VII edición del Vermut Solidario

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, junto a la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara, el propietario del Bar del Mercat, Emilio Bonet, y el gerente del Mercado Central, Jose Luis Hernández, han hecho entrega del cheque por importe de 10.000 euros recaudados en la VII edición del Vermut Solidario, al presidente de AFANIAS Castellón, Hector Redó.

La primera edil ha destacado “el éxito de una nueva edición de esta cita solidaria, que vuelve a demostrar la implicación de los castellonenses cuando se trata de apoyar a entidades que realizan una labor imprescindible en nuestra ciudad. Porque este cheque es mucho más que una cantidad económica, es el reflejo del cariño, la generosidad y el compromiso de una ciudad que sabe estar al lado de quienes más lo necesitan”.

El Vermut Solidario, impulsado por el Bar del Mercat con motivo de su 54 aniversario y con la colaboración del Ayuntamiento, consiguió llenar la plaza Mayor con una completa programación musical y un ambiente festivo que contribuyó también a dinamizar el centro de la ciudad.

La alcaldesa ha recordado que AFANIAS, con más de seis décadas de trayectoria, “acompaña, atiende y mejora la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual y de sus familias, siendo una referencia social en Castellón”.