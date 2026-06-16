Castelló celebra la toma de posesión de 14 oficiales que refuerzan la Policía Local y consolidan su estructura de mando

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha presidido este martes el acto de toma de posesión de 14 nuevos oficiales de la Policía Local, acompañada por el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, así como por mandos de la Jefatura del cuerpo policial. Con este acto culmina el proceso selectivo convocado el pasado año para la provisión en propiedad de plazas de oficial que hasta ese momento se encontraban vacantes o cubiertas de forma interina, reforzando así la estructura organizativa y operativa de la Policía Local. Se incorporarán a distintas unidades operativas estratégicas, reforzando áreas clave como tráfico, Viogén, proximidad y atención ciudadana.

Las 14 plazas convocadas se distribuyeron en tres modalidades de acceso: dos por turno de movilidad, diez por promoción interna ordinaria y dos por promoción interna interadministrativa. El procedimiento ha incluido una primera fase de concurso-oposición y, en el caso de las plazas de promoción interna, la realización y superación de un curso de capacitación de 350 horas impartido por el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE), requisito indispensable para acceder de forma definitiva a la categoría de oficial.

Carrasco ha señalado que “seguimos trabajando para completar la estructura y garantizar la estabilidad de la plantilla de la Policía Local, porque contar con más mandos y más agentes en la calle redunda directamente en beneficio de la ciudadanía. Queremos que Castellón esté en las mejores manos, que los castellonenses se sientan seguros y que podamos seguir disfrutando de esta fantástica ciudad con todas las garantías”.

Consolidación de puestos de mando

Los dos oficiales que obtuvieron plaza mediante el turno de movilidad fueron nombrados en propiedad con anterioridad, al no ser necesaria para ellos la realización del curso de capacitación, y ya se encuentran desempeñando sus funciones en diferentes destinos operativos. Por su parte, los doce aspirantes que accedieron a través de los turnos de promoción interna ordinaria e interadministrativa han completado satisfactoriamente todas las fases del proceso selectivo, incluyendo la formación especializada en el IVASPE.

Tras la aprobación de sus nombramientos por parte de la junta de gobierno local y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, los nuevos oficiales han tomado posesión definitiva de sus plazas. Con ello, el Ayuntamiento de Castellón da un paso más en la consolidación de la estructura de mando de la Policía Local, garantizando una mayor estabilidad organizativa y reforzando la capacidad de gestión y coordinación de los distintos servicios policiales.

Refuerzo de unidades estratégicas

Los nuevos oficiales pasarán a desempeñar sus funciones en distintas unidades consideradas estratégicas para el funcionamiento de la Policía Local. En concreto, uno de ellos se incorporará a la Unidad Viogén, especializada en la protección y seguimiento de víctimas de violencia contra la mujer, mientras que otro reforzará el Grupo de Intervención y Respuesta (GIR). Asimismo, dos oficiales se integrarán en la nueva Unidad de Apoyo Operativo y Policía Administrativa (UPA), creada para fortalecer las labores de apoyo y control administrativo.

Del mismo modo, tres oficiales asumirán responsabilidades en la Unidad de Atestados e Investigación de Accidentes, otros tres pasarán a formar parte del Grupo Operativo de Tráfico, especializado en el servicio de motoristas, y dos más se incorporarán a la Sección de Proximidad, reforzando la presencia policial y la atención directa a los vecinos en los distintos barrios de la ciudad.

Por otra parte, los dos oficiales que accedieron mediante el turno de movilidad ocupan actualmente los puestos de coordinación de la Sección de Tráfico y Agentes de Movilidad y de la Unidad de Barrios y Urbanizaciones de Montaña, respectivamente.

Apuesta por una Policía Local más fuerte y preparada

El concejal de Seguridad y Emergencias ha destacado que la incorporación definitiva de estos 14 oficiales supone "un paso muy importante en el fortalecimiento de la estructura de mando de la Policía Local de Castellón". El edil ha señalado que “este proceso permite consolidar plazas que durante años habían estado cubiertas de manera provisional o no cubiertas en absoluto, aportando estabilidad al funcionamiento interno del cuerpo y garantizando una mejor organización de los servicios policiales”.

Ortolá también ha subrayado “la firme apuesta del equipo de gobierno por seguir reforzando la seguridad ciudadana mediante la mejora de los recursos humanos del cuerpo policial”. En este sentido, ha recordado que “nuestro objetivo es seguir fortaleciendo la Policía Local tanto desde la base como desde los puestos de responsabilidad. Estamos trabajando para garantizar el relevo generacional, cubrir las vacantes existentes y dotar al cuerpo de una estructura sólida que permita ofrecer el mejor servicio posible a los vecinos de Castellón".

Nuevas convocatorias en marcha

La toma de posesión de estos nuevos oficiales se suma a otros procesos de selección actualmente en marcha dentro de la Policía Local de Castellón. Entre ellos destaca la convocatoria para cubrir plazas de agente, cuyo proceso selectivo comenzará el próximo 30 de junio. Inicialmente se han convocado 15 plazas, aunque esta cifra podrá ampliarse hasta alcanzar un total de 34, además de las nuevas vacantes que puedan generarse antes de la finalización del procedimiento.

Asimismo, el próximo 9 de julio se iniciará el proceso para cubrir tres plazas de inspector. A ello se añadirá próximamente una nueva convocatoria para la provisión de tres plazas de intendente. Paralelamente, se encuentra en su fase final otro procedimiento destinado a cubrir una plaza de intendente y ya ha concluido el correspondiente a la provisión de la plaza de comisario principal jefe.