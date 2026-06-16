Castelló destina 6.000 euros más a proyectos de igualdad

El salón de plenos del Ayuntamiento de Castelló ha acogido una nueva sesión del Consejo Municipal de Igualdad, presidida por la presidenta del mismo, Clara Adsuara, en la que se ha informado del incremento de las subvenciones municipales destinadas al desarrollo de proyectos de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. La convocatoria de 2026 estará dotada con 52.000 euros, 6.000 euros más que el año anterior.

Adsuara ha señalado que “el incremento de estas ayudas demuestra el compromiso del equipo de gobierno con las asociaciones y entidades que trabajan por la igualdad. Para nosotros, todas las personas son iguales y deben tener los mismos derechos y oportunidades, y por eso impulsamos políticas y actividades durante los doce meses del año”.

La nueva convocatoria estará dirigida a asociaciones del municipio que desarrollen proyectos de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de agosto de 2027.

Una vez aprobadas las subvenciones, el Ayuntamiento abonará las ayudas de manera anticipada para que las entidades beneficiarias no tengan que adelantar el dinero necesario para poner en marcha y desarrollar sus proyectos. El año pasado, 13 asociaciones resultaron beneficiarias.

El Consejo Municipal de Igualdad también ha sido informado de los convenios con CADSA, Fundación Salud y Comunidad y Fundación APIP-ACAM, entidades que desarrollan proyectos de atención a mujeres en contextos de prostitución. Cada una recibirá una aportación municipal de 4.200 euros, un 5 % más que en 2025. La inversión conjunta ascenderá a 12.600 euros.

Asimismo, durante la sesión se ha informado sobre la nueva edición del Concurso de Relatos de Mujeres, que contará con dos premios de 2.000 y 1.000 euros y dos accésits. Los trabajos podrán presentarse en castellano o valenciano hasta el 30 de noviembre de 2026.

Una programación estable en favor de la igualdad durante todo el año

Clara Adsuara ha aprovechado la sesión para repasar las actividades impulsadas por el Consejo Municipal de Igualdad durante los primeros meses del año, dentro de una programación que no se ha limitado a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres.

Desde enero, el Teatre del Raval ha acogido el ciclo «Dona i Cinema» y, en marzo, se ha celebrado la vigésima edición de la Cursa de les Dones, que ha reunido a más de 4.000 participantes, más de la mitad de ellas con edades comprendidas entre los 40 y los 70 años.

La programación también ha incluido la entrega del Premio Olimpia a Salomé Esteller y una nueva edición del Concurso de Relatos de Mujeres. El primer premio ha recaído en la escritora riojana Ester Lorente Peñalva por Las que oyen el ruido del mar; el segundo, en Diana Giménez Gil por Mosquits de dos rodes, y Pilar Díaz Romero ha recibido un accésit por Noventa y tres.

El 20 de marzo también se ha celebrado un recital de poesía protagonizado por la actriz Charo López, acompañada por el barítono Luis Santana y el pianista José Manuel Cuenca.

Entre las iniciativas desarrolladas ha destacado la creación de un mural colectivo contra la violencia de género, a propuesta del profesorado de la Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló. El proyecto, de carácter ciudadano e intergeneracional, ha contado especialmente con la participación de jóvenes y personas mayores, que han plasmado sus manos en piezas de cerámica con forma de hexágono como símbolo del rechazo social a la violencia contra las mujeres. Las piezas se integrarán en una estructura elaborada en los talleres municipales de empleo.

La programación de marzo se ha completado con un taller de autodefensa feminista. En mayo, las actividades han continuado con la presentación en la Fira del Llibre del volumen que reúne los relatos premiados, una jornada intergeneracional de bienestar femenino y una nueva edición de la Escuela de Igualdad, impartida por agentes de igualdad del Servicio de Igualdad de Oportunidades.

A estas acciones se ha sumado la instalación de puntos violeta durante las fiestas locales, destinados a informar, sensibilizar y prestar atención ante posibles situaciones de violencia o acoso contra las mujeres, con el objetivo de prevenir las agresiones sexistas en los ámbitos festivos.