Compromís lleva al Pleno un plan para reforzar los derechos LGTBIQ+ en Castelló

Compromís per Castelló ha presentado una moción para el próximo Pleno municipal con el objetivo de reforzar las políticas públicas de diversidad, recuperar la colaboración con las entidades LGTBIQ+ de la ciudad y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento en materia de igualdad y derechos humanos.

La iniciativa surge ante la preocupación expresada por las asociaciones del colectivo y por los datos recientes que alertan de un incremento de las agresiones y las situaciones de discriminación contra las personas LGTBIQ+, especialmente contra las personas trans. Para Compromís, las instituciones deben actuar con determinación y estar al lado de las entidades que trabajan cada día en la defensa de los derechos y las libertades.

La regidora de Compromís per Castelló, Vera Bou, ha señalado que “Castelló no puede permitirse dar la espalda a las entidades que han estado al frente de la defensa de los derechos LGTBIQ+ durante décadas. El gobierno municipal ha deteriorado la relación con los colectivos y ha paralizado espacios de participación que eran fundamentales para avanzar hacia una ciudad más inclusiva y respetuosa con la diversidad”.

Nuevas medidas

La moción plantea, entre otras medidas, la creación de un espacio estable para las asociaciones LGTBIQ+, la convocatoria periódica de una mesa de trabajo específica, la publicación de un informe sobre el grado de ejecución del I Plan Municipal LGTBI+, el impulso participativo del II Plan Municipal, el refuerzo de las campañas de sensibilización y prevención de los delitos de odio, así como el apoyo institucional y económico estable a las entidades de la ciudad.

Bou ha defendido que “las instituciones deben estar al lado de las personas que sufren discriminación y de los colectivos que trabajan cada día para construir una sociedad más libre e igualitaria. No basta con colgar una bandera una vez al año; hacen falta recursos, políticas públicas y compromisos reales”.

Desde Compromís defienden que la celebración del Orgullo debe ir más allá de los gestos simbólicos y traducirse en políticas públicas efectivas, recursos suficientes y una relación de respeto y colaboración con el tejido asociativo.

Por ello, Compromís anima a toda la ciudadanía a participar en la manifestación del Orgullo Crítico convocada este sábado a las 18.00 horas en el Menador de Castelló. Desde la organización se ha pedido a las personas asistentes que acudan vestidas de negro como símbolo de denuncia ante los retrocesos en derechos y libertades. “Ante el aumento de los discursos de odio y los intentos de cuestionar derechos que han costado muchos años conquistar, es el momento de llenar las calles para reivindicar una ciudad diversa, abierta y orgullosa de serlo. Los derechos se defienden cada día, también saliendo a la calle y haciendo oír nuestra voz”, ha concluido Bou.