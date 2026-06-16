Ayuntamiento
Compromís lleva al Pleno un plan para reforzar los derechos LGTBIQ+ en Castelló
La iniciativa busca recuperar la colaboración con las entidades LGTBIQ+ tras denunciar el deterioro de la relación entre el gobierno municipal y los colectivos
Compromís per Castelló ha presentado una moción para el próximo Pleno municipal con el objetivo de reforzar las políticas públicas de diversidad, recuperar la colaboración con las entidades LGTBIQ+ de la ciudad y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento en materia de igualdad y derechos humanos.
La iniciativa surge ante la preocupación expresada por las asociaciones del colectivo y por los datos recientes que alertan de un incremento de las agresiones y las situaciones de discriminación contra las personas LGTBIQ+, especialmente contra las personas trans. Para Compromís, las instituciones deben actuar con determinación y estar al lado de las entidades que trabajan cada día en la defensa de los derechos y las libertades.
La regidora de Compromís per Castelló, Vera Bou, ha señalado que “Castelló no puede permitirse dar la espalda a las entidades que han estado al frente de la defensa de los derechos LGTBIQ+ durante décadas. El gobierno municipal ha deteriorado la relación con los colectivos y ha paralizado espacios de participación que eran fundamentales para avanzar hacia una ciudad más inclusiva y respetuosa con la diversidad”.
Nuevas medidas
La moción plantea, entre otras medidas, la creación de un espacio estable para las asociaciones LGTBIQ+, la convocatoria periódica de una mesa de trabajo específica, la publicación de un informe sobre el grado de ejecución del I Plan Municipal LGTBI+, el impulso participativo del II Plan Municipal, el refuerzo de las campañas de sensibilización y prevención de los delitos de odio, así como el apoyo institucional y económico estable a las entidades de la ciudad.
Bou ha defendido que “las instituciones deben estar al lado de las personas que sufren discriminación y de los colectivos que trabajan cada día para construir una sociedad más libre e igualitaria. No basta con colgar una bandera una vez al año; hacen falta recursos, políticas públicas y compromisos reales”.
Desde Compromís defienden que la celebración del Orgullo debe ir más allá de los gestos simbólicos y traducirse en políticas públicas efectivas, recursos suficientes y una relación de respeto y colaboración con el tejido asociativo.
Por ello, Compromís anima a toda la ciudadanía a participar en la manifestación del Orgullo Crítico convocada este sábado a las 18.00 horas en el Menador de Castelló. Desde la organización se ha pedido a las personas asistentes que acudan vestidas de negro como símbolo de denuncia ante los retrocesos en derechos y libertades. “Ante el aumento de los discursos de odio y los intentos de cuestionar derechos que han costado muchos años conquistar, es el momento de llenar las calles para reivindicar una ciudad diversa, abierta y orgullosa de serlo. Los derechos se defienden cada día, también saliendo a la calle y haciendo oír nuestra voz”, ha concluido Bou.
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