Gual asume la presidencia de la Gestora de Gaiatas para "remar juntos" y sumará colaboradores externos

Esteban Gual ha sido elegido este martes por aclamación (ha habido una única candidatura) nuevo presidente de la Federació Gestora de Gaiates en sustitución de José Antonio Lleó en un acto que ha tenido lugar en el Palau de la Festa. Tras la sesión, el nuevo representante ha recibido las felicitaciones de sus compañeros que han confiado en él para los dos próximos ejercicios de las fiestas de la Magdalena (2027 y 2028) si bien mantendrá la presidencia de la gaiata 6 Farola-Ravalet.

Gual, quien ya ostentó este cargo de 2018 a 2022, ha mostrado su satisfacción e ilusión con coger las riendas de este ente y ha destacado la importancia de "unir más, si cabe, a la Gestora con el fin de remar todos juntos porque así obtendremos más frutos en pro de las gaiatas y de nuestras fiestas".

Gual, nuevo responsable de la Gestora de Gaiatas. / Mediterráneo

Ahora, este castellonense de 39 años y que tiene gran afinidad con el presidente de la Junta de Festes, Raúl Collazos; la concejala de Turismo, Arantxa Miralles; y la edila de Fiestas, Noelia Selma, trabaja en pulir su junta directiva que estará formada por dos vicepresidentes, un tesorero, vicetesorero, secretario, vicesecretario y un vocal, además de hasta cinco asesores. No obstante, Esteban Gual incorporará la figura, en este nuevo mandato, del colaborador externo de la Gestora de Gaiates "para actos específicos".

Ahora, el próximo acto que organizará la entidad es la fiesta de Sant Cristòfol para la que hay un equipo especial que se mantendrá con el apoyo del actual presidente y, en septiembre, tendrá lugar el acto de bienvenida. El 19 de ese mismo mes comenzarán las presentaciones de las comisiones de sector. Hay que recordar que los responsables de las gaiatas también asistirán, el 23 de julio a la elección de las reinas de las fiestas y damas de la ciudad 2027, en el salón de plenos.