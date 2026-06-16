Lleó deja la Gestora y esta es su carta de despedida: "Espero que las próximas generaciones encuentren una fiesta más fuerte, más transparente, más participativa y más justa"

José Antonio Lleó, quien ha sido presidente de la Gestora de Gaiates durante los últimos cuatro años, deja la Federació que este martes dará paso a la elección de Esteban Gual, máximo representante de la Gaiata 6, como presidente de la entidad tras las elecciones que se celebran en el Palau de la Festa.

Lleó se marcha tras un profunda reflexión, según el mismo explica en una carta de despedida que ha escrito y en la que explica los motivos de su decisión para no optar a la reelección. Tras destacar su total implicación con el colectivo, asegura que se cuestiona si se respeta el principio de igualdad, que ha sufrido un desgaste emocional y que determinadas dinámicas "siguen demasiado arraigadas".

Apuesta por la evolución de las fiestas y afirma que le preocupa que en ocasiones se prioricen intereses particulares por encima del general. Agradece a la alcaldesa y a la presidenta de la Diputación su implicación, así como a las personas que han trabajado con él. "Espero que las próximas generaciones encuentren una fiesta más fuerte, más transparente, más participativa y más justa", destaca en el escrito.

Puedes leer aquí la carta completa de Lleó.