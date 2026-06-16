Moda sin barreras: Castellón estrena su primera pasarela inclusiva

El Ayuntamiento de Castellón ha presentado DIM, el primer desfile de moda inclusiva organizado en la ciudad, una iniciativa pionera impulsada por ADI, Asociación para la Diversidad y la Inclusión, que se celebrará el próximo sábado 20 de junio, a las 12.00 horas, en la Plaza de la Pescadería.

La presentación ha corrido a cargo de la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara, y del concejal de Comercio y Familia, Alberto Vidal, acompañados por Nerea Cortés, presidenta de ADI, y Begoña Cortés, secretaria de la asociación. También ha asistido Javier Julve, portavoz de Síndrome de Down Castellón.

Adsuara ha agradecido de manera especial a Nerea y a toda la asociación ADI “por impulsar una iniciativa tan bonita y necesaria como esta”, así como la colaboración de Síndrome de Down Castellón y COCEMFE y la implicación de todas las personas que participarán en el desfile.

El desfile contará con la participación de personas vinculadas a Síndrome de Down Castellón, COCEMFE y ADI, además de modelos de Miss & Míster Belleza Real, con el objetivo de demostrar que la moda y la pasarela son espacios para todas las personas.

La edila ha destacado que “estamos hablando de una iniciativa pionera en nuestra ciudad que estoy convencida de que va a ser un auténtico ejemplo de inclusión y de visibilización en un ámbito como es el de la moda”.

Por su parte, el concejal de Comercio y Consumo ha destacado la importancia de la celebración de iniciativas como esta, subrayando el valor de dar visibilidad a todas las personas y de favorecer su presencia activa en la vida social y cultural del municipio. En este sentido, ha señalado que “la acción pública debe partir siempre del reconocimiento de la dignidad de la persona humana, desde su concepción hasta su ocaso, promoviendo espacios donde cada persona pueda desarrollarse en igualdad de condiciones y con el respeto que merece”.

Asimismo, el edil ha puesto en valor la implicación del comercio local en esta propuesta y ha señalado que “su colaboración resulta fundamental para hacer posible este tipo de eventos que combinan dinamización económica y compromiso social”. Ha querido agradecer expresamente la participación de los diez comercios implicados —Corsetería Maruja, Corsetería Fabregat, Gnomo, Rosa Alegre, Bonita, Enclave, Charo, Dolores y Javier Gimeno—, que con su esfuerzo contribuyen a fortalecer el tejido comercial de proximidad y a apoyar iniciativas que generan un impacto positivo en la ciudad.

Finalmente, el concejal ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento con el impulso de actividades que promuevan la dignidad de todas las personas y refuercen al mismo tiempo el papel del comercio local como motor económico y social. “Seguiremos trabajando para impulsar propuestas que unan dignidad, participación y desarrollo económico, consolidando una ciudad más humana, accesible y cohesionada”, ha concluido.

Una pasarela para romper barreras

DIM nace con la voluntad de mostrar que la moda también puede ser una herramienta de inclusión, autoestima y visibilidad. El objetivo es que las personas participantes puedan superar miedos, cumplir la ilusión de desfilar como profesionales y contribuir a que los modelos reales estén cada vez más presentes en los desfiles convencionales.

Adsuara ha subrayado que “este desfile no va a ser únicamente un evento de moda. Va a ser, sobre todo, una muestra de talento, de ilusión, de capacidad y de superación”. En este sentido, ha añadido que se trata de “una oportunidad para poner en valor que todas las personas deben tener su espacio y su visibilidad en cualquier ámbito de la sociedad”.

La concejala ha defendido que “la inclusión debe estar presente en todos los ámbitos de la sociedad” y ha señalado que iniciativas como esta “ayudan a normalizar, sensibilizar y mostrar una realidad que forma parte de nuestro día a día: la diversidad”.

Por su parte, la presidenta de ADI, Nerea Cortés, ha explicado que en el desfile participarán 20 modelos, 8 chicos y 12 chicas, procedentes de las distintas entidades colaboradoras. “Como asociación buscamos la integración de todo el mundo en lo que es la moda y el espectáculo, que haya diversidad real y que ellos puedan vivir esta experiencia con ilusión, disfrutando y sintiéndose protagonistas”, ha afirmado.

Comercio local e inclusión

El desfile contará con la implicación de una decena de comercios de Castellón: Corsetería Maruja, Corsetería Fabregat, Gnomo, Rosa Alegre, Bonita, Enclave, Charo, Dolores y Javier Gimeno, que aportarán la moda y los estilismos de esta primera edición.

La preparación del desfile contará también con la colaboración de Marta Edo Estilistas e Isabel Ortiz Hair Experienceen peluquería y maquillaje, así como con el trabajo fotográfico de Nati Temblador, de Ediciones Digitales Muphy.

Adsuara ha concluido animando a toda la ciudadanía “a participar y disfrutar de esta gran iniciativa”, convencida de que “marcará un camino muy positivo para seguir avanzando en inclusión en nuestra ciudad”.

Asimismo, la presidenta de ADI ha invitado a toda la ciudadanía a asistir al evento. “Invitamos a todo Castellón a venir el sábado a las 12.00 horas a la Plaza de la Pescadería porque va a ser muy emotivo, muy bonito y está preparado con muchísima ilusión”, ha señalado.