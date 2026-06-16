El PP lleva al Pleno una iniciativa por la igualdad y el respeto a la diversidad con motivo del Orgullo LGTBI+

El Partido Popular de Castellón ha registrado una iniciativa plenaria, en forma de declaración institucional en la que promueve la unión de las fuerzas políticas en defensa de la igualdad real y efectiva, la convivencia y el respeto a la diversidad. Y lo ha hecho en el marco de al celebración del Día Internacional del orgullo LGTBI+ el próximo 28 de junio.

El texto presentado por los populares insta a prevenir agresiones motivadas por la intolerancia o la discriminación sexual. El PP defiende la formación de personal municipal en materia de diversidad sexual y de género.

En este sentido, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Sergio Toledo ha manifestado: “Como venimos haciendo cada 28 de junio, hay que seguir recordando la importancia de defender la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+ y de fortalecer una convivencia democrática basada en el respeto a los derechos, la libertad y la dignidad de todas las personas. Del mismo modo reivindicamos la creación de espacios seguros y la prevención de cualquier forma de discriminación”.

De este modo, Toledo ha insistido en la importancia de la celebración del 28 de junio “para reconocer los avances conseguidos y reafirmamos el compromiso local para continuar trabajando por una sociedad más justa e igualitaria”.

Y ha añadido: “Las entidades locales ejercen un papel fundamental en la promoción de entornos seguros y respetuosos, en los cuales la diversidad es valorada. Continuaremos impulsando políticas públicas que fomentan la igualdad de trato y la protección de los derechos humanos”.

También resulta necesario continuar fortaleciendo el papel de las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las entidades LGTBI, en la elaboración de políticas públicas. “A pesar de los avances conseguidos en España, todavía persisten situaciones de desigualdad y violencia que tenemos que abordar desde el respeto al marco constitucional y a los principios de igualdad y libertad”, concluye Toledo.

En definitiva, la iniciativa propuesta por el Partido Popular plantea desarrollar campañas educativas y de sensibilización que promuevan la igualdad real y efectiva, la convivencia y el respeto a la diversidad; crear protocolos de atención a víctimas de agresiones motivadas por la intolerancia y formar el personal municipal en materia de diversidad sexual y de género.