El PSOE denuncia que Carrasco "ni cumple ni asume responsabilidades en tres años de gobierno en Castelló"

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Castelló ha denunciado este martes y con motivo del balance que ha realizado sobre los tres años del gobierno del PP y Vox en la capital que la alcaldesa Begoña Carrasco "ni cumple ni asume responsabilidades en este tiempo". Tanto la portavoz socialista municipal, Patricia Puerta, como el secretario general del PSOE en Castelló, Rafa Simó, han destacado que la primera edila sigue prometiendo, anunciando, presentando proyectos de futuro, pero la realidad que encuentran los vecinos de Castelló es muy diferente a todas esas promesas "porque la vivienda en estos tres años de gobierno del PP y Vox se ha convertido en la principal preocupación de la ciudadanía, los barrios siguen reclamando inversiones y atención, la limpieza sigue siendo una de las principales, quejas, los colegios siguen pidiendo actuaciones, la movilidad sigue generando problemas en la ciudad y el comercio local sigue sufriendo y sin tener soluciones reales por parte de Carrasco".

Un momento de la rueda de prensa, este martes. / Mediterráneo

"El balance nos preocupa bastante porque Carrasco ha incumplido la mayoría de sus promesas y ha convertido el Ayuntamiento en un cortijo y un colocódromo y mientras sigue sin resolver los problemas reales de la ciudadanía", ha destacado Puerta, quien ha acusado a Carrasco de que su único objetivo "es el postureo y la foto, llenar la plaza Mayor como si el Ayuntamiento fuera una empresa de espectáculos, pero deja en papel mojado su programa electoral y desatiende a los vecinos que no son del centro". "Protege a los suyos como a Ramírez o Cabañero o los gerentes de Turismo y Deportes sin resolver nada", ha continuado Puerta, quien ha recordado, asimismo "la mala gestión del gobierno local" y ha recordado la polémica de la planta de residuos de la carretera de l’Alcora, la canción de la Magdalena pagada con dinero público o la retirada por una denuncia de plagio, además del "abandono de los barrios o la falta de limpieza constante y no hay una respuesta eficaz "mientras el comercio se desangra mientras Carrasco ya se hace fotos enfrente de las puertas de los comercios cerrados".

Vidal defiende la medidas municipales en Comercio El concejal de Comercio, Alberto Vidal, ha defendido las acciones que lleva a cabo el gobierno local en beneficio de este sector cuya sangría denuncia el PSOE y ha afirmado que el marketplace ya ha llegado a más de 100.000 euros de venta online con más de 250 comercios apuntados y es una plataforma de comercio local de Castellón donde se promociona a este. Ha recordado la campaña de bonos comerciales de 800.000 euros que propician un increso a este sector de 1,6 millones y las ayudas a los locales de la zona de bajas emisiones.

"Retrovisor, herencia y futuro"

Por su parte, Rafa Simó ha puesto de manifiesto que a Carrasco, cuando algo le sale mal "tira de retrovisor y acusa al PSOE, la mayoría de cosas que le salen bien son gracias a la herencia del anterior gobierno y cuando anuncia algo lo hace para futuras legislaturas".

"Se ha pasado tres años sin asumir responsabilidades, más allá de criticar el pasado y anunciar el futuro y hoy en día la vivienda es el principal problema de la ciudadanía", ha proseguido Simó al recordar que Carrasco, como jefa de la oposición, no presentó ninguna medida en materia de vivienda en ocho años y lo "único que ha hecho ha sido malvender solares de patrimonio público para VPP". "En este mandato se han podido hacer cosas gracias al Plan General aprobado por el anterior gobierno y que el PP "anunció que iba a modificar y se levantaron en el pleno", ha dicho el representante socialista tras recordar que el 29 de octubre (día de la dana), la alcaldesa, en lugar de ponerse del lado de la dignidad y del pueblo de la Comunitat Valenciana, se fue a aplaudir a Mazón.

Finalmente, ha comentado que Carrasco siempre elige al PP en lugar de a los castellonenses.