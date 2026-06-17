El bipartito de Castelló hace balance: 87% de proyectos listos; y la Pérgola, al próximo pleno

La corporación municipal de Castelló, con los socios de PP-Vox, ha hecho balance de los tres años des gestión municipal y ha avanzado los retos para los próximos meses. Movilidad, seguridad, vivienda y rebaja de impuestos son algunos de los retos por delante, así como "seguir juntos, para seguir solucionando problemas, bajando impuesetos y mejorando servicios públicos", ha recalcaldo la alcaldesa del PP, Begoña Carrasco, quien ha comparecido junto al portavoz de Vox, el edil de Seguridad Ciudadana, Antonio Ortolá.

Además del repaso a los proyectos --con un 87% ejecutado o a punto, de los 90 ítems del acuerdo programático--, se ha resaltado el liderazgo de la ciudad en captación de fondos europeos, con 17 millones de los 30 invertidos en este periodo. Uno de los avances más inminentes es el paso adelante en la reforma de la Pérgola, cuyo cambio en la catalogación se llevará "a uno de los dos plenos previstos en julio", ha resaltado Carrasco. Como ya avanzó Mediterráneo, las obras comenzarán después del verano. El proyecto se ha modificado parcialmente con mejoras para adaptar el edificio al entorno BIC del parque Ribalta, hacerlo accesible, decorarlo con cristal y cerámica castellonense, y evitar la demolición de este "edificio tan emblemático".

Infraestructuras con avances

La ronda Oeste está pendiente del visto bueno definitivo de la Generalitat y la previsón es que se licite durante el verano según ha manifestado el concejal de Urbanismo, Sergio Toledo. El tramo 1 está pendiente de la cesión de terrenos de la UJI, que es inminente; y para el 2 se prevé iniciar las expropiaciones en septiembre. Saldrán las fases a licitación en sintonía para ejecutarse de manera consecutiva, "con el inicio de obras en el primer semestre del 2027".

En cuanto al cine Rex, que se ha adquirido esta legislatura, apuntó que se deja ya para otro mandato, en el caso de volver a ganar en las urnas, puesto que el coste de la reforma es mayor de lo esprado y precisará de optar a la nueva convocatoria de fondos europeos. "Se ha adquirido a un precio fantástico pero el estado, tras 20 años cerrado, con humedades, etc. requiere inversión", ha señalado la munícipe.

También indicó que en breve comenzará a tomar forma la primera fase de la Manzana Albinegra y se informará de los detalles junto al CD Castellón.

En importancia por volumen de contratación, y después de renovar el de residuos, la alcaldesa ha citado el próximo contrato a licitar después del verano: el de transporte público, para movilidad, por 180 millones de euros. Además, reseñaron el impulso a la creación de VPP frente a la inacción del anterior tripartito progresista.

Rebaja de impuestos

Además, han recordado que en el 2027 el IBI se rebajará un 2%, con lo cual el acumulado en estos tres años es de un -10% para los castellonenses. Y todo ello "en contraposición del coste del basurazo implantado por el Gobierno central", y frente a ello citó la renovación que seguirá de contenedores "que se completará y será realidad despuués del verano". La meta es que sean todos inteligentes y poder descontarse el ciudadano por reciclaje. Asimismo, ha recordado que las obras de Censal Park se iniciarán tars el verano, que casi está finalizada la residencia de la calle Onda y que continúa adelante la reforma del Mercat Central.

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Okupación, seguridad y partidas ideológicas

En su intervención, el portavoz de Vox, Antonio Ortolá, ha recordado las mejoras en seguridad ciudadana, con más plantillas de policía y bomberos y más estabilidad, lo que se ha reflejado en menor incidencia en fiestas masificadas como Magdalena o Sant Pere. Asimismo, ha resaltado las políticas para controlar la regulación de la inmigración y evitar la okupación ilegal, con esfuerzos municipales aún a contracorriente, "frenadas" por el Gobierno central socialista. También ha resaltado que han eliminado "partidas económicas ideológicas, que iban a terceros países" y constituían un "despilfarro", al ir a destinos lejanos y no a los ciudadanos de Castelló.