Castelló avanza al 20 de junio la celebración del Orgull LGTBI+: la programación

El Ayuntamiento de Castelló ha presentado la programación del Orgull LGTBI+ 2026, una jornada de celebración, reivindicación y visibilización del colectivo que tendrá lugar este año antes, el próximo 20 de junio, en la plaza Huerto Sogueros bajo el lema Más visibles. Más libres. Más orgullosxs.

La presentación ha corrido a cargo de la presidenta del Consejo Municipal de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres, Clara Adsuara, acompañada por Pere y Silvia, representantes de Metronom Produccions, empresa encargada de la organización de la jornada.

La edila ha explicado que, aunque el Día Internacional del Orgullo LGTBI+ se conmemora cada 28 de junio, este año el Ayuntamiento ha decidido adelantar la celebración al día 20 debido a su coincidencia con las fiestas de Sant Pere. “Hemos querido dar al Orgull su propio espacio y protagonismo para que esta jornada de reivindicación, visibilidad y defensa de los derechos del colectivo pueda celebrarse con la importancia que merece”, ha señalado.

Adsuara ha recordado que “la celebración del Orgullo es mucho más que una fiesta; es un acto de reivindicación, de visibilidad y de dignidad frente a cualquier forma de discriminación” y ha reafirmado el compromiso municipal con la igualdad y la diversidad.

Marcha, música y manifiesto

La programación arrancará a las 17.00 horas con una sesión musical a cargo de DJ XIXIS, que servirá de antesala a la tradicional Marcha por la Diversidad, prevista para las 18.00 horas y abierta a toda la ciudadanía. El recorrido partirá desde la plaza Huerto Sogueros y recorrerá algunas de las principales calles del centro de la ciudad.

La marcha contará con la animación de Ravatuken Batukada y de las artistas drag Fúriaaa, Eco Delantro y Laia Cassalla, que acompañarán a los participantes durante todo el recorrido.

A su finalización tendrá lugar uno de los momentos más significativos de la jornada con la lectura del manifiesto oficial a cargo de Geena Clams, activista y creadora de contenido vinculada a la defensa de los derechos y la visibilidad del colectivo LGTBI+ en Castellón. Asimismo, se dará lectura a la Declaración Institucional aprobada por la Federación Española de Municipios y Provincias y a la que se ha adherido el Ayuntamiento.