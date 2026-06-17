Castelló impulsa un concurso escolar sobre salud mental entre niños y adolescentes

El Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia impulsará un concurso escolar sobre salud mental infantil y adolescente el próximo curso. El concejal de Familia e Infancia, Alberto Vidal, junto a la concejala de Juventud, Ester Giner, han presidido una nueva sesión de este órgano, en la que han participado 20 escolares de centros de Educación Primaria, Secundaria y Educación Especial de la ciudad.

Durante el encuentro, los representantes del CMIA han realizado un balance de las principales iniciativas y proyectos desarrollados a lo largo del curso 2025-2026, poniendo en valor el trabajo realizado para fomentar la participación activa de niños, niñas y adolescentes en la vida pública de Castellón.

Salud mental

Entre las iniciativas más destacadas figura el diseño de un concurso escolar sobre salud mental infantil y adolescente que se desarrollará durante el curso 2026-2027. Los miembros del Consejo han participado activamente tanto en la definición de la temática como en la elaboración de las bases del certamen, una propuesta que busca sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia del bienestar emocional entre los más jóvenes.

Asimismo, los integrantes del CMIA también han colaborado en el diseño del polo identificativo del Consejo, que próximamente recibirán todos sus miembros, dentro de las acciones impulsadas para reforzar la visibilidad de este órgano de participación infantil y adolescente.

Participación infantil

El concejal de Familia e Infancia, Alberto Vidal, ha destacado que "escuchar a los más jóvenes es fundamental para construir una ciudad más cercana, inclusiva y adaptada a sus necesidades reales. El Consejo Municipal de la Infancia es una herramienta importante para conocer de primera mano sus inquietudes, propuestas e ideas, y para hacerles partícipes de las decisiones que afectan a su presente y a su futuro".

Vidal ha subrayado además que "la participación infantil no debe entenderse como algo puntual, sino como un compromiso permanente de las administraciones. Los niños y adolescentes tienen mucho que aportar y este consejo demuestra, año tras año, su capacidad para reflexionar, proponer mejoras y contribuir activamente al desarrollo de Castellón".

Acciones desarrolladas

Asimismo, ha agradecido la implicación de todos los integrantes del CMIA durante el curso, señalando que "su trabajo y dedicación han permitido impulsar iniciativas muy valiosas relacionadas con ámbitos tan importantes como la educación, la cultura, el bienestar emocional, la convivencia, los espacios públicos y los derechos de la infancia".

Durante el encuentro se han repasado todas las acciones desarrolladas por el Consejo a lo largo del curso. Los participantes recordaron las primeras sesiones de trabajo destinadas a conocerse mediante dinámicas grupales y actividades participativas, así como la recogida de propuestas y la preparación del plenario celebrado el pasado mes de noviembre.

Encuentros y jornadas

Otro de los hitos del curso ha sido la participación de representantes del CMIA en las jornadas sobre protección de la infancia frente a la violencia celebradas en marzo, donde tuvieron la oportunidad de trasladar sus reflexiones y propuestas a profesionales del ámbito social procedentes de toda la provincia.

Además, durante este año se han celebrado diferentes encuentros con otros consejos de participación infantil y adolescente. En abril tuvo lugar el encuentro provincial de consejos y, en mayo, Castellón acogió el encuentro del Consejo de Infancia y Adolescencia de la Comunitat Valenciana, favoreciendo el intercambio de experiencias, ideas y propuestas entre jóvenes de distintos municipios.

Propuestas para la ciudad

Los integrantes del CMIA también han participado en la evaluación del II Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Castellón y han realizado aportaciones para la elaboración del III Plan, además de redactar un decálogo sobre la ciudad que necesitan para que se respeten plenamente los derechos de la infancia y la adolescencia.

Durante la sesión, los jóvenes trasladaron asimismo diferentes propuestas relacionadas con la mejora de la educación, la cultura, el ocio, la participación juvenil, la convivencia y otros aspectos vinculados a la calidad de vida de niños y adolescentes en la ciudad.