A vueltas con la tasa de la basura en Castelló: el reciclaje de los residuos orgánicos también contará para bajar el recibo a partir de 2028

El reciclaje de la basura orgánica también contará para bajar el recibo de la tasa de la basura a partir de 2028. Así lo ha confirmado el concejal de Servicios Públicos, Sergio Toledo, al periódico Mediterráneo, ya que la instalación de los contenedores inteligentes marrones, los que permitirán controlar este tipo de reciclaje a través de un lector de tarjetas, se llevará a cabo a finales de este año y su utilización durante el 2027 se contabilizará como descuento en el recibo del año siguiente.

Esta rebaja se sumará, en el año 2028, a la que los castellonenses obtendrán ya este año (el 30% o el 50% del total del recibo del 2026) por haber realizado viajes al ecoparque central y a los móviles durante 2025. El objetivo de esta medida de bonificar la tasa a quien recicle la basura orgánica "es fomentar el uso de este tipo de contenedor" y que, para ello, deberán tener la tarjeta ciudadana que será con la que puedan abrir este tipo de recipientes que el consistorio ubicará en la vía pública en unos meses.

"El objetivo de esta medida es fomentar el uso del contenedor de orgánica, el de color marrón" Sergio Toledo — Concejal de Servicios Públicos

Así, y mientras el Ayuntamiento de Castelló activa este sistema de recogida de basura que propiciará una nueva rebaja en el recibo, Toledo ha destacado que el municipio, desde el área de Servicios Públicos, está cambiando los contenedores de envases ligeros, papel y cartón. Además, y dentro de esta política de mejora de los recipientes de recogida de basura en la vía pública, el Ayuntamiento también está sustituyendo los recipientes verdes (de resto) que están en mal estado y en su lugar está colocando los de color negro, que ya están prestando servicio en el centro, el Grau y la Marjaleria.

Además, la administración local tiene también la intención de instalar contenedores más grandes (serán de color gris) para el depósito de resto y que triplicarán la capacidad de los de color verde. "Los primeros que se pondrán serán los del Grao, después de las fiestas de Sant Pere, en julio, y esta distribución seguirá por toda la ciudad hasta el mes de septiembre", ha concretado Toledo. Estos contenedores más grandes de color gris permitirán al consistorio reducir el número de puntos y la cantidad de recipientes, lo que propiciará una mejor imagen de la ciudad.