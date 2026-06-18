La Asociación Española Contra el Cáncer atendió a 1.173 personas en Castellón en 2025 y destinó más de 238.000 euros a investigación

La Asociación Española Contra el Cáncer en Castellón cerró 2025 reforzando su compromiso con los pacientes, las familias y la investigación, con una atención directa a 1.173 personas y la realización de 4.793 intervenciones y sesiones de apoyo, consolidándose como la principal entidad social de referencia en la lucha contra el cáncer en la provincia. Cifras que se dieron a conocer en el encuentro de verano celebrado por la entidad en los salones del Real Club Náutico de Castelló. Un evento que ha reunido a cerca de 450 personas y que ha tenido como alicientes la actuación del Grupo Ilusión con la voz de Toni Verchili y el sorteo de regalos cortesía de negocios de la capital de La Plana.

El pasado año, la organización destinó 238.189 euros a proyectos de investigación activos, apoyando especialmente trabajos desarrollados en la Universidad Jaume I con las ayudas predoctorales. Entre ellos figuran estudios sobre nuevos marcadores para el diagnóstico precoz y tratamientos dirigidos al glioblastoma.

Más de 10.000 socios

La Asociación cuenta en Castellón con una sólida base social formada por 10.039 socios y 896 voluntarios, además de una red territorial que alcanza más del 90% de los municipios de la provincia, lo que permite acercar sus servicios a toda la ciudadanía.

En materia asistencial, la entidad ofrece atención psicológica, social y médico-sanitaria, así como programas de fisioterapia, ejercicio oncológico, nutrición y acompañamiento. A lo largo de 2025, se realizaron 1.491 acciones de voluntariado de apoyo, garantizando que ninguna persona tenga que afrontar la enfermedad en soledad.

Presencia territorial

La Asociación mantiene además presencia en los principales centros sanitarios de la provincia, entre ellos el Hospital General Universitario de Castellón, el Consorcio Hospitalario Provincial, el Hospital Universitario de La Plana y el Hospital Comarcal de Vinaròs, así como en diversos centros de salud.

La prevención continúa siendo otra de las grandes líneas de actuación. En 2025, las actividades de promoción de hábitos saludables y detección precoz llegaron a 7.334 personas, con la participación de 77 voluntarios y la implicación de 2.230 alumnos y alumnas en entornos escolares saludables. Asimismo, 71 personas participaron en programas orientados a mejorar sus hábitos de vida y abandonar el consumo de tabaco.

En el ámbito económico, la Asociación gestionó unos ingresos de 1,89 millones de euros, destinando la mayor parte de sus recursos a servicios de atención, investigación y apoyo a los pacientes y sus familias.

Pilares de la AECC

La presidenta provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Castellón, Rosa María Barrieras Mombrú, ha destacado que estos resultados «se sostienen sobre tres pilares fundamentales: investigación, prevención y acompañamiento», subrayando que «cada paso nos acerca a un futuro con más investigación, más prevención y más apoyo para quienes más lo necesitan».

Con más de siete décadas de trayectoria, la Asociación Española Contra el Cáncer continúa trabajando con el objetivo de alcanzar una supervivencia del 70 % en cáncer en 2030 y garantizar una atención más humana y equitativa para todas las personas afectadas por la enfermedad.