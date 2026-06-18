Castelló comienza a elaborar los presupuestos de 2027 con otra bajada de impuestos y más control del gasto
El Ayuntamiento activa la elaboración de las cuentas del próximo año, que prevén completar la reducción del 10% del IBI durante el mandato y mantener bonificaciones fiscales
El Ayuntamiento de Castelló ha dado el primer paso para elaborar los presupuestos municipales de 2027. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la instrucción sobre los planes departamentales y el calendario del Presupuesto General del próximo ejercicio, un trámite que marca el inicio formal de la preparación de las cuentas.
El concejal de Economía y Hacienda, Juan Carlos Redondo, ha avanzado que el presupuesto seguirá la línea marcada por el gobierno municipal durante el actual mandato, con bajada de impuestos, impulso a inversiones estratégicas y mejora de los servicios públicos.
Entre las principales medidas fiscales, el edil ha destacado que las cuentas de 2027 permitirán completar el compromiso de reducir hasta un 10% el IBI durante la legislatura. El Ayuntamiento también mantendrá las bonificaciones de la tasa de basura recogidas en la ordenanza fiscal y prorrogará por cuarto año consecutivo la suspensión de la tasa de terrazas para la hostelería.
Redondo ha defendido que esta política fiscal se apoya en la estabilidad económica del consistorio. Según ha señalado, Castellón es la única capital de la Comunitat Valenciana que no está sometida a un plan económico-financiero, al haber cumplido la regla de gasto y los objetivos de estabilidad.
Cinco ejes centrales
El equipo de gobierno prevé aprobar el presupuesto antes de que termine el año para que pueda entrar en vigor en enero de 2027. Las cuentas tendrán como ejes prioritarios la vivienda, el empleo, la limpieza, la movilidad y la sostenibilidad urbana.
El área de Hacienda también contempla un ajuste del gasto no comprometido del capítulo II, relativo a bienes corrientes y servicios. El concejal ha asegurado que esta medida no afectará a la prestación de los principales servicios municipales ni a convenios, subvenciones, inversiones o gastos de personal.
El Ayuntamiento atribuye esta contención al aumento de los costes estructurales, especialmente por la actualización de precios de nuevos contratos municipales vinculados a servicios como limpieza viaria y recogida de residuos, transporte público, Bicicas, semáforos, jardinería, parques infantiles o gestión tributaria.
Redondo también ha señalado como causa de la contención presupuestaria la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, que, según ha indicado, impide actualizar las transferencias estatales que recibe el Ayuntamiento. "El Gobierno de Sánchez ingresa más que nunca, pero aporta a los castellonenses menos que nunca”, ha asegurado.
El concejal ha insistido asimismo en que el ajuste será temporal y que el gobierno municipal prevé reforzar las cuentas de 2027 con la incorporación del remanente tras la liquidación del presupuesto de 2026 y una primera modificación de crédito
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