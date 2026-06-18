Castelló refuerza la protección de tres centros de servicios sociales con vigilancia privada y la implantación del botón del pánico

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, y la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara, se han reunido este jueves con las representantes de los centros sociales de la ciudad para informarles de las nuevas medidas impulsadas por el Ayuntamiento de Castelló con el objetivo de reforzar la seguridad de los trabajadores municipales que desempeñan su labor en estos servicios. Entre las actuaciones previstas destaca la puesta en marcha de un nuevo contrato de vigilancia privada y la implantación de un botón del pánico a través de la aplicación municipal AlertaCAS.

Estas iniciativas responden al compromiso adquirido por el equipo de gobierno para atender una de las principales demandas planteadas por los profesionales de los servicios sociales, que venían reclamando un refuerzo de las medidas de protección ante situaciones conflictivas que pueden producirse durante la atención al público. El objetivo es proporcionarles más seguridad, mejorar su capacidad de respuesta ante cualquier incidencia y garantizar que puedan desarrollar su trabajo en las mejores condiciones posibles.

El pasado lunes entró en vigor el nuevo contrato de seguridad privada para tres centros sociales de la ciudad. En el edificio Borrull el servicio se prestará mediante tres vigilantes de seguridad durante el horario de atención al público. Dos de ellos estarán ubicados en los accesos interiores desde la plaza Juez Borrull y un tercero en la entrada situada en la avenida Hermanos Bou número 2.

Asimismo, el Edificio Polifuncional Urban contará con un vigilante de seguridad ubicado en la primera planta en horario de 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes laborables, mientras que los Servicios Sociales de Zona Norte dispondrán igualmente de un vigilante en la planta baja del edificio durante el mismo horario. Ambos servicios supondrán una cobertura de 25 horas semanales en cada centro, ampliando así los recursos destinados a la protección de trabajadores y usuarios.

El contrato fue adjudicado por la Junta de Gobierno Local el pasado 21 de mayo y tiene un importe total de 318.653,50 euros, IVA incluido. La adjudicación ha recaído en la empresa Integral Secoex S.A. y tendrá una duración inicial de un año, con posibilidad de dos prórrogas adicionales. Hasta ahora este servicio se venía prestando mediante un contrato menor, por lo que esta nueva adjudicación permitirá consolidar y garantizar la continuidad de las medidas de seguridad implantadas.

Dentro de ese presupuesto, el Ayuntamiento dispone de 400 horas extraordinarias adicionales a los turnos establecidos, que podrán utilizarse en caso de que resulte necesario reforzar el servicio.

Además de la vigilancia privada, el Ayuntamiento seguirá manteniendo el refuerzo de la presencia de la Policía Local en estos centros mediante patrullas periódicas y reiteradas. Una medida complementaria que se suma al trabajo coordinado entre los distintos servicios municipales para ofrecer una respuesta rápida y eficaz ante cualquier situación que pueda afectar a la seguridad de los trabajadores.

Botón del pánico a través de AlertaCAS

Junto al refuerzo de la vigilancia presencial, el Ayuntamiento pondrá en marcha una nueva herramienta tecnológica destinada a incrementar la seguridad de los trabajadores de los centros sociales mediante la implantación de un botón del pánico integrado en AlertaCAS, la aplicación de emergencias desarrollada por la concejalía de Seguridad y Emergencias.

La aplicación fue creada con el objetivo de mantener informada a la ciudadanía de forma directa e inmediata sobre situaciones de emergencia, incidencias relevantes, cortes de tráfico, alertas meteorológicas y otros avisos de interés público. Entre sus diferentes funcionalidades incorpora también un sistema de aviso rápido que permitirá activar una alerta inmediata en caso de riesgo.

Para ello se habilitará un grupo específico destinado exclusivamente a los trabajadores de los centros sociales municipales. Los profesionales que dispongan de la aplicación podrán acceder a esta funcionalidad y, en caso de encontrarse ante una situación de peligro o amenaza, únicamente tendrán que abrir la aplicación y pulsar el botón habilitado para emergencias.

La activación del sistema enviará automáticamente una alerta a la sala CIMSE de la Policía Local, permitiendo conocer en tiempo real la ubicación de la persona que solicita ayuda. De manera simultánea, se activará el protocolo habitual de actuación para movilizar los recursos policiales necesarios y prestar asistencia con la máxima rapidez posible.