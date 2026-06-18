Un nuevo proyecto para el Grau de Castelló: así quedará el edificio tras la reforma

El Ayuntamiento de Castellón ha celebrado hoy su junta de gobierno en el Grau de Castellón, tras la cual la alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco, ha anunciado los plazos para un nuevo proyecto. Se trata de la reforma de la planta baja del edificio de la Tenencia de Alcaldía situada en el paseo Buenavista del distrito marítimo. Con un presupuesto de 295.000 euros con IVA y una ejecución prevista en seis meses, se acometerá una remodelación de los espacios para hacer el edificio más accesible, con una oficina de atención al ciudadano más amplia, espacios para uso de la Policía Local y de las Brigadas Municipales, así como baños adaptados y un patio interior.

Junta de Gobierno en el Grau. / Mediterráneo

El siguiente paso será reordenar la plantilla y turnos de la Policía Local con el objetivo de convertir estas instalaciones como referentes en atención de los agentes de seguridad "los 365 días del año, las 24 horas".

Más detalles sobre el proyecto

Detalle del proyecto. / RD

Infografía del proyecto. / RD

El proyecto, elaborado por los técnicos municipales -Ángel y Germán- implicará reordenar 263 m2 del total de 346; así como la renovación de conductos, fontanería, pintura de la fachada o cambios en la zona que da a la calle Canalejas.

Inquietud vecinal por el proyecto de una planta de amoníaco verde

Por otro lado, un grupo de vecinos del Grau ha manifestado su preocupación y se ha reunido posteriormente con representantes del consistorio para conocer el impacto del proyecto de la planta de amoniaco verde prevista en el distrito marítimo. El concejal de Urbanismo, Sergio Toledo, ha querido tranquilizar sobre la tramitación de estas nuevas instalaciones, que se gestionan como Proyecto de Interés Estratégico por la Generalitat. Al respecto, ha explicado que su ubicación se divide en dos: en una zona la planta de producción y en otra, en la dársena sur del Puerto pero más alejado de la costa y más cerca del mar, el depósito, que es lo que podría causar algún tipo de recelo, sobre lo cual incidió en que contaría con todas las garantías de seguridad.

Justo hoy Ecologistas en Acción ha expresado su preocupación ante un documento de la Agencia de Emergencias en el que se plantean escenarios a tener en cuenta con la hipótesis de que se produjeran accidentes de gravedad y el radio de la distancia de seguridad.

Vecinos, preocupados por el proyecto de la planta de amoníaco verde. / Mediterráneo

Toledo ha incidido en que todas las instituciones implicadas "estatales, autonómicas y locales" llevan a cabo sus informes y ha argumentado, punto por punto:

Noticias relacionadas