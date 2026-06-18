La UJI y la Fundación Síndrome de Down cierran con éxito una formación pionera en horticultura y jardinería

La Cátedra FACSA de Innovación en el Ciclo Integral del Agua de la Universitat Jaume I y la Fundación Síndrome de Down de Castellón han celebrado el acto de clausura de la formación «Actividades auxiliares en huertos, jardines y viveros». Esta iniciativa piloto, que comenzó el pasado mes de octubre, ha permitido a un grupo de 12 alumnos y alumnas del Programa de Formación y Empleo de la entidad participar en una experiencia formativa pionera en el campus universitario.

El proyecto se enmarca dentro del convenio de colaboración entre la Fundación y el grupo Nealis, a través del programa «Contamos Contigo» de Síndrome de Down Castellón, orientado al desarrollo de acciones de Responsabilidad Social Corporativa. El objetivo principal de esta acción es ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje y orientación profesional a personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, favoreciendo el conocimiento de nuevos perfiles laborales vinculados al ámbito medioambiental y ampliando sus posibilidades de inserción laboral.

A lo largo de estos nueve meses, el alumnado ha completado un total de 120 horas de formación teórico-práctica estructurada en cuatro grandes bloques didácticos que les ha permitido conocer con mayor detalle el funcionamiento de las plantas, operaciones básicas en huertos y viveros, familias de interés agronómico y ornamental, y el manejo de los sistemas de riego.

Del aula al huerto

Las sesiones de los miércoles han combinado la teoría en el aula con un intenso trabajo de campo en el huerto e invernadero de la UJI. Entre las actividades más destacadas que han despertado el entusiasmo del grupo se encuentran la plantación de cultivos de temporada (como espinacas, tomates y patatas), la elaboración de compost, cata de miel, construcción de un hotel de insectos y observación de insectos en el laboratorio. Además, el programa se ha enriquecido con visitas exteriores de gran valor formativo, como la excursión a los Viveros Pereira, al insectario de Almazora o una visita guiada didáctica al Jardí dels Sentits de la propia universidad.

Tanto el equipo docente como el alumnado y la Fundación han calificado de «rotundo éxito» el desarrollo de esta edición. Los participantes no solo han adquirido destrezas técnicas, sino que han vivido una experiencia de inclusión real en el entorno universitario, y han demostrado un alto nivel de motivación y compromiso semana a semana. «Nos ha gustado mucho este curso porque creemos que puede ser un perfil profesional para trabajar» comenta David Porcar, alumno del curso.

La clausura ha contado con la participación de representantes de las entidades impulsoras y colaboradoras. Por parte de la Asociación de Síndrome de Down de Castellón, su presidente Alberto Mateu, ha destacado que «esta iniciativa es un magnífico ejemplo de lo que se puede conseguir cuando universidad, empresa y entidad social trabajan juntas. Gracias al compromiso de la Cátedra FACSA y de Nealis, hemos podido ofrecer una experiencia formativa que no solo aporta conocimientos, sino que también impulsa la autonomía, la participación y la inclusión de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual».

Clausura de las actividades auxiliares. / Mediterráneo

Respaldo institucional

La directora provincial de personas con Discapacidad de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana en Castellón, M. José Arquimbau, ha querido poner en valor el trabajo de los profesionales que han llevado a cabo este proyecto, «sin los cuales hubiera sido muy difícil obtener los resultados que se han conseguido».

Mientras que la diputada provincial de Servicios Sociales, Marisa Torlá, ha manifestado que esta iniciativa «es un magnífico ejemplo de cómo la colaboración entre entidades sociales, universidad y empresa puede generar oportunidades reales para las personas», y ha subrayado además que la inclusión «se demuestra con hechos, creando espacios donde todos puedan aprender, participar y desarrollar su talento». Asimismo, ha reafirmado el compromiso de la Diputación de Castellón con «una provincia de oportunidades, donde nadie se quede atrás y donde el esfuerzo, las capacidades y la ilusión de cada persona encuentren el apoyo necesario para seguir avanzando».

Por su parte, el responsable de Relaciones Institucionales de FACSA, Rafael Ferrer ha agradecido a la Cátedra y la Fundación su labor y ha puesto en valor la importancia de este tipo de iniciativas, que impulsan al alumnado a descubrir nuevas capacidades, a sentirse más preparado y a mirar al futuro con más confianza. «En Facsa entendemos que nuestra responsabilidad va más allá de prestar un servicio eficiente y de calidad, también estamos cerca de la comunidad e impulsamos iniciativas que generan un impacto positivo y duradero en las personas», ha señalado.

Por último, la vicerrectora de Innovación, Transferencia y Territorio, Marisa Flor, ha recordado que «la inclusión forma parte, no solo de nuestros valores institucionales sino de nuestras prácticas diarias desde los inicios de la Universitat» y ha añadido que «la formación es fundamental para promover la empleabilidad de las personas con discapacidad, aumentando sus oportunidades de acceso, de permanencia y de promoción en el mercado laboral». «La colaboración entre universidad pública, asociaciones cívicas y de empresas es un modelo ejemplar para avanzar en el progreso real de una sociedad, en el que, más allá de la competitividad de su economía, crecen las oportunidades para todas y todos en su diversidad, donde crecen las igualdades y crece el espíritu crítico y las capacidades de su ciudadanía» ha concluido.

Tras la bienvenida institucional, se ha agradecido a todas las personas y profesionales que han hecho posible el éxito de este programa. En especial, se ha reconocido la labor de Emma Fernández Crespo, profesora asociada de la UJI y miembro de la Cátedra FACSA-UJI, así como del personal técnico del invernadero de la universidad, Pilar Troncho y Tico Vives, quienes han impartido las sesiones en estrecha coordinación y sintonía con Patxi Dávila y el resto del equipo técnico de Formación y Empleo de la Fundación Síndrome de Down. Todos ellos han explicado lo que se ha hecho en el curso y han puesto en valor las actividades realizadas.

Evento de la clausura de las actividades. / Mediterráneo

Tras el visionado de un breve vídeo que ha recogido los testimonios del alumnado sobre qué es lo que más les ha gustado de la iniciativa, el acto ha concluido con la entrega de los diplomas y la visita al huerto de la UJI para ver los frutos de los cultivos que se han plantado durante el curso.