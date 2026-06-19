Compromís reivindica su liderazgo en la oposición de Castelló

Compromís per Castelló ha hecho balance de la actividad desarrollada durante los tres años del actual mandato municipal y ha reivindicado su papel como principal fuerza de la oposición en el Ayuntamiento de Castelló. La coalición destaca que su trabajo constante se ha traducido en más de 2.093 preguntas en comisión, 342 enmiendas a los presupuestos y modificaciones de crédito, 78 mociones y 86 declaraciones institucionales.

Para el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, estos datos “demuestran que hemos ejercido una oposición exigente, responsable y útil, centrada exclusivamente en defender los intereses de Castelló y de su ciudadanía”.

“Durante estos tres años hemos sido la alternativa al gobierno de PP y Vox. Lo hemos hecho fiscalizando su acción de gobierno, denunciando aquello que considerábamos perjudicial para la ciudad y, sobre todo, proposing medidas e iniciativas para mejorar la vida de la gente”, ha señalado Garcia.

La coalición destaca que buena parte de su actividad ha estado orientada a defender los servicios públicos, el acceso a la vivienda, el empleo de calidad, la protección del medio ambiente, una movilidad más sostenible, la igualdad, los derechos sociales y la defensa de la identidad y las tradiciones de Castelló.

“Nosotros no hemos venido al Ayuntamiento a hacer ruido. Hemos venido a trabajar. Cada moción, cada pregunta y cada enmienda responde a problemas reales de la ciudad y a la voluntad de construir una alternativa de futuro para Castelló”, ha afirmado el portavoz.

Compromís también ha puesto en valor que muchas de las iniciativas impulsadas durante este mandato han permitido abrir debates que el gobierno municipal pretendía evitar y situar en la agenda cuestiones estratégicas para el futuro de la ciudad. Entre ellas, la defensa de los recursos hídricos ante las amenazas industriales en El Serrallo, la protección del territorio, la mejora de los servicios públicos o la necesidad de impulsar políticas de vivienda.

“En muchas ocasiones nos hemos encontrado solos defendiendo los intereses de Castelló ante los votos conjuntos de PP, Vox y PSOE. Pero eso no nos ha hecho retrocedir. Al contrario, nos ha reafirmado en la necesidad de continuar siendo una voz valiente, coherente y comprometida con la ciudad”, ha asegurado Garcia.

La formación también recuerda que parte de sus iniciativas han conseguido prosperar y modificar la posición inicial del gobierno municipal. En concreto, 21 de las 78 mociones presentadas por Compromís han sido aprobadas, así como 14 de las 86 declaraciones institucionales registradas durante el mandato.

Compromís per Castelló. / Mediterráneo

“El objetivo de la política no es acumular titulares, sino conseguir cambios que mejoren la vida de la ciudadanía. Cuando hemos podido llegar a acuerdos útiles para Castelló lo hemos hecho, pero sin renunciar nunca a nuestros principios ni a nuestra función de control y fiscalización”, ha añadido.

Garcia ha concluido asegurando que Compromís continuará trabajando “con la misma intensidad y la misma ambición” hasta el final del mandato. “Castelló necesita un gobierno que esté al lado de la gente, que defienda los servicios públicos, que apueste por una ciudad más verde, más justa y más cohesionada. Ese es el trabajo que hemos hecho durante estos tres años y ese es el trabajo que continuaremos haciendo”.