El duelo, la ansiedad, el miedo, la depresión y el sexo 'entran' en las aulas de Castelló

Castelló impartirá, en el curso 2026-2027 y en los centros de ESO, un total de 11 talleres específicos para el alumnado y dos formaciones añadidas para docentes y familiares sobre salud psicológica, tras la firma del convenio entre la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y el presidente de la Fundació per a la Investigació, Desenvolupament i Aplicació de la Psicologia de la Comunitat Valenciana (FIDAP) y decano del Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, Francisco J. Santolaya Ochando que ha tenido lugar en el despacho de la primera edila y en la que también ha estado la concejala de Juventud, Ester Giner.

Durante las jornadas se abordarán temáticas de actualidad como: ¿Qué es un duelo? Hablemos de ello y de la resiliencia; Ansiedad, miedo y estrés ¿son lo mismo?; Depresión y tristeza ¿sabría qué hacer?; La psicología te ayuda a descubrirlo; Lo que ves (no) es real: Redes Sociales, Cuerpo e identidad; Comer con la cabeza, no con la culpa; Mitos y emociones alrededor de la comida; Tu cuerpo, tu historia: autoestima y aceptación corporal; ¿Qué veo? ¿qué ves? Acerca de un uso adecuado de contenidos en internet: móvil, tablet, tv, ordenador… cuando la pantalla manda; Nuevas sustancias: viejas adicciones: poppers, vapers, bebidas energéticas y En el sexo, cuídate, cuídale.

Fima del convenio entre las dos entidades en el Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

En el caso del bloque para profesores y familias, se impartirán los talleres específicos sobre gestión del estrés y regulación emocional y en relación con la autoestima equilibrio y bienestar.

“Involucrar a toda la comunidad educativa en esta iniciativa es algo fundamental para abordar el problema de la salud mental desde una visión integral. Por eso es tan importante que estos talleres tengan a los y las estudiantes como principales destinatarios, pero también al personal docente de los centros y a las familias. Porque cuantas más partes esté involucradas, mejor”, ha declarado la alcaldesa, quien ha dicho que estos talleres tienen un coste de 25.000 euros aportados por el consistorio.

En cuanto al propósito de esta iniciativa, la alcaldesa ha subrayado que “su objetivo prioritario es proporcionar herramientas prácticas directamente en las aulas a los jóvenes, así como a sus familias y al profesorado, promoviendo hábitos de vida saludables, actitudes de respeto y la autonomía personal”.

"Problemas antes de los 14 años"

“Según los expertos, la mitad de los problemas de salud mental en adultos comienzan antes de los 14 años. Por eso programas como este son tan importantes”, ha recordado la alcaldesa

Por su parte, el presidente de la FIDAP ha resaltado que "la psicología está al lado de la gente joven porque la salud mental y el equilibrio emocional de nuestros jóvenes es esencial para el futuro de nuestra sociedad".

"La salud mental de nuestros niños y jóvenes es una prioridad absoluta para este equipo de gobierno. No podemos mirar hacia otro lado cuando nuestros menores se enfrentan a problemas como el estrés, el duelo, el uso indebido de las pantallas o los trastornos de la conducta alimentaria. Sin salud mental, no hay salud, y es nuestro deber proporcionarles entornos seguros y dinámicos en los que aprender a gestionar sus emociones", ha manifestado Carrasco, tras recordar que el Ayuntamiento está trabajando en la puesta en marcha del I Plan Municipal de Salud Mental. Este documento estratégico se está elaborando de la mano de entidades expertas del sector, entre las que destaca la estrecha colaboración del Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana, entidades y asociaciones que tratan a personas con alguna enfermedad mental y a sus familias”.