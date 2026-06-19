Celebración
La fiesta de Sant Joan llega a la playa del Gurugú de Castelló: dónde conseguir leña gratis, el recorrido del correfoc y la receta de la tradicional 'coca'
Los actos oficiales comenzarán a las 20.00 horas en el litoral de la Plana
Castelló se prepara para acoger la festividad de la noche de Sant Joan con una programación que contempla los actos tradicionales para la celebración más mágica del año y que da la bienvenida al verano. La concejala de Fiestas, Noelia Selma, acompañada por el vicepresidente de la Federació de Colles de Castelló, Manuel Ruiz, ha destacado este viernes que la playa del Gurugú se convertirá el día 23 de junio por la noche en punto de encuentro de miles de castellonenses que compartirán un excelente ambiente alrededor del mar, la playa, la pirotecnia y la fiesta con los actos "vivos y atractivos" que reunirán a todo tipo de público en una jornada de música y pirotecnia "y con responsabilidad". Además, la junta de seguridad se reunirá el próximo lunes a las 13.30 horas para trazar el dispositivo de seguridad y movilidad de este evento y para el que está previsto que el TRAM ya ofrezca servicio para esa noche.
Este año, el correfoc de Dimonis de la Plana saldrá desde la segunda media luna del paseo Ferrandis Salvador y llegará hasta la primera para luego entrarár en la zona de la hoguera para su encendido "y con el fin de que esté más concentrado y atraiga a más gente", según ha detallado Selma.
Con respecto a las hogueras particulares de los asistentes, la edila ha destacado que junto a la hoguera oficial (con leña de 20 camiones) habrá dos camiones con troncos que podrán coger los asistentes de forma gratuita para encender sus respectivos fuegos en la arena y así evitar que haya maderas con clavos que pudieran ocasionar peligro para los asistentes. Otro de los consejos para esa noche es no invadir la zona de pirotecnia donde se disparará el castillo de fuegos que comenzará a las 00.00 horas y después del encendido de la hoguera y al que proseguirá la actuación de un dj.
Según ha informado Ruiz, a las 20.00 horas tendrá lugar el tradicional concurso de cocas de San Juan que está abierto a toda la ciudadanía; a las 21.00 horas el sopar de pa i porta; y a las 23.00 horas, el correfoc (que será más corto que otros años). Una vez finalicen todos estos actos será el primer baño oficial.
Finalmente, el vicepresidente de la Federació de Colles ha destacado que la coca tradicional en honor a Sant Joan tiene que tener los siguientes ingredientes: bizcocho tipo coca mal feta, crema pastelera y fruta confitada por encima como puede ser naranja, fresas, piña,... Habrá tres distinciones para premiar a las tres mejores y luego habrá reparto gratuito de todas las cocas participantes entre los asistentes.
Sant Joan en el Grau
Sin embargo, la playa de Castelló no será el único lugar de Castelló donde se celebre esta fiesta. El Grau también tendrá su protagonismo con la plantà de la hoguera en la plaza del Casal Jove a las 20.00 horas; de 23.00 a 00.00 horas tendrá lugar la XXIV Trobada de Dimonis de Botafocs y que contará con la participación de la colla de Dimonis del Poll de Nules; a las 00.15 se encenderá la hogurea; a las 00.30 horas será el correaigua con el Drac Basser de Granollers y la Víbria de Botafocs y a la 1.00 horas será el turno de los conciertos gratuitos en el parque La Panderola con la actuación de remember de canciones en valenciano y la de Miseria (punk).
Suscríbete para seguir leyendo
- La reina Sofía ya está en Castelló: dónde y qué ha comido
- Este es el recorrido y el diseño de la nueva vía verde de Castelló
- Castelló da la vuelta al mundo en un día: 14 países llenarán el parque Ribalta de música, bailes y gastronomía
- Emotiva y divertida boda del expresidente de Puertos del Estado y exrector, Paco Toledo, y la periodista Elena Rincón
- Castelló se refresca: ¿dónde puedes encontrar los cinco puntos nuevos de agua fría para hacer uso de forma gratuita?
- María Gimeno Freixas (22 años): entre las 10 mejores estudiantes de Ingeniería de Tecnología de España, cinco idiomas y... nieta del exalcalde de Castelló Gimeno
- Castelló tendrá otro hotel de 3 estrellas. Esta es su ubicación
- Lío en el pleno de Castelló con los profesores en huelga: 'Cuidado que se les ve el plumero