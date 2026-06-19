La fiesta de Sant Joan llega a la playa del Gurugú de Castelló: dónde conseguir leña gratis, el recorrido del correfoc y la receta de la tradicional 'coca'

Castelló se prepara para acoger la festividad de la noche de Sant Joan con una programación que contempla los actos tradicionales para la celebración más mágica del año y que da la bienvenida al verano. La concejala de Fiestas, Noelia Selma, acompañada por el vicepresidente de la Federació de Colles de Castelló, Manuel Ruiz, ha destacado este viernes que la playa del Gurugú se convertirá el día 23 de junio por la noche en punto de encuentro de miles de castellonenses que compartirán un excelente ambiente alrededor del mar, la playa, la pirotecnia y la fiesta con los actos "vivos y atractivos" que reunirán a todo tipo de público en una jornada de música y pirotecnia "y con responsabilidad". Además, la junta de seguridad se reunirá el próximo lunes a las 13.30 horas para trazar el dispositivo de seguridad y movilidad de este evento y para el que está previsto que el TRAM ya ofrezca servicio para esa noche.

Manuel Ruiz, vicepresidente de la Federació de Colles, y Noelia Selma, concejala de Fiestas de Castelló. / Mediterráneo

Este año, el correfoc de Dimonis de la Plana saldrá desde la segunda media luna del paseo Ferrandis Salvador y llegará hasta la primera para luego entrarár en la zona de la hoguera para su encendido "y con el fin de que esté más concentrado y atraiga a más gente", según ha detallado Selma.

Con respecto a las hogueras particulares de los asistentes, la edila ha destacado que junto a la hoguera oficial (con leña de 20 camiones) habrá dos camiones con troncos que podrán coger los asistentes de forma gratuita para encender sus respectivos fuegos en la arena y así evitar que haya maderas con clavos que pudieran ocasionar peligro para los asistentes. Otro de los consejos para esa noche es no invadir la zona de pirotecnia donde se disparará el castillo de fuegos que comenzará a las 00.00 horas y después del encendido de la hoguera y al que proseguirá la actuación de un dj.

Programa de la noche de Sant Joan en la playa del Gurugú de Castelló / Mediterráneo

Según ha informado Ruiz, a las 20.00 horas tendrá lugar el tradicional concurso de cocas de San Juan que está abierto a toda la ciudadanía; a las 21.00 horas el sopar de pa i porta; y a las 23.00 horas, el correfoc (que será más corto que otros años). Una vez finalicen todos estos actos será el primer baño oficial.

Finalmente, el vicepresidente de la Federació de Colles ha destacado que la coca tradicional en honor a Sant Joan tiene que tener los siguientes ingredientes: bizcocho tipo coca mal feta, crema pastelera y fruta confitada por encima como puede ser naranja, fresas, piña,... Habrá tres distinciones para premiar a las tres mejores y luego habrá reparto gratuito de todas las cocas participantes entre los asistentes.

Imagen del cartel del concurso de 'coques' de Sant Joan. / Mediterráneo

Sant Joan en el Grau

Sin embargo, la playa de Castelló no será el único lugar de Castelló donde se celebre esta fiesta. El Grau también tendrá su protagonismo con la plantà de la hoguera en la plaza del Casal Jove a las 20.00 horas; de 23.00 a 00.00 horas tendrá lugar la XXIV Trobada de Dimonis de Botafocs y que contará con la participación de la colla de Dimonis del Poll de Nules; a las 00.15 se encenderá la hogurea; a las 00.30 horas será el correaigua con el Drac Basser de Granollers y la Víbria de Botafocs y a la 1.00 horas será el turno de los conciertos gratuitos en el parque La Panderola con la actuación de remember de canciones en valenciano y la de Miseria (punk).