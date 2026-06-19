Impulso al deporte castellonense: 588.000 euros para 16 clubes de élite con pago anticipado

El Consejo Rector del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Castellón ha aprobado la resolución de la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar la actividad de los clubes deportivos de élite nacional de la ciudad, con una dotación total de 588.000 euros.

La partida destinada a estas ayudas se ha incrementado ligeramente este año, reforzando así el respaldo municipal a las entidades que compiten en las principales categorías nacionales y representan a Castellón en toda la geografía española.

Las ayudas beneficiarán a 16 entidades deportivas, que recibirán de manera anticipada el 70 % de la cantidad concedida. Este primer pago asciende a un total de 411.600 euros y permitirá a los clubes afrontar con mayor liquidez los gastos derivados de su actividad y de su participación en competiciones nacionales.

La concejala de Deportes, Maica Hurtado, ha señalado que «concedemos una importante cuantía económica a los clubes de élite que representan a Castellón y llevan el nombre de nuestra ciudad por toda la geografía española».

Maica Hurtado ha destacado que "el anticipo del 70 % responde al compromiso que adquirimos con los clubes durante el primer semestre del año y que venimos cumpliendo desde el segundo año de la actual legislatura, con el objetivo de facilitar su funcionamiento y evitar que tengan que adelantar con sus propios recursos el dinero necesario para desarrollar su actividad y competir al máximo nivel".

Las entidades beneficiarias son el Club Atletisme Playas Castelló, el Club Natación Castalia Castellón, el Club Amics del Bàsquet Castelló, el Club Voley Mediterráneo, el Club Voley L’Illa Grau, el Club Voley Grau Castelló, el Club Deportivo Balonmano Castellón, el Club Bisontes Fútbol Sala, el Club Feme Castellón Fútbol Sala, el Nou Bàsquet Femení Castelló, COCEMFE Baloncesto en Silla de Ruedas, el Real Club Náutico de Castellón, el Hockey Club Castellón, el Club de Tenis de Mesa Costa de Azahar, el Club Gimnàstic La Plana y el Club Natación Nados Castellón.

El 30 % restante se abonará una vez aprobada la justificación del importe total recibido y la memoria-resumen correspondiente. Las entidades dispondrán hasta el 15 de septiembre de 2026 para presentar la documentación.

Promoción deportiva municipal

Durante la misma sesión, el Consejo Rector ha aprobado también los proyectos del Programa de actividades de promoción deportiva municipal 2026-2027.

La iniciativa incluye las escuelas deportivas municipales, los juegos deportivos municipales, las actividades para personas con discapacidad y las campañas escolares en horario lectivo.

Maica Hurtado ha subrayado que «con estas dos líneas de actuación apoyamos tanto a los clubes de élite como al deporte de base, escolar, municipal y adaptado».

La concejala de Deportes ha añadido que el objetivo es “que Castellón continúe consolidándose como capital del deporte, fomentando la práctica deportiva y facilitando su acceso a personas de todas las edades y capacidades”.