El nuevo comercio gastronómico que abre en el centro de Castelló y otro que se traslada de lugar. Aquí los tienes

Pese al cierre de comercios de importantes grupos empresariales como son Inditex y Guess en el centro de Castelló en las últimas semanas, otras firmas optan abrir sus establecimientos en el casco urbano y se suman a recientes aperturas como una tasca gastronómica y una panadería en la calle Campoamor o del cambio de ubicación de una óptica desde la calle Colón a la calle Enmedio, según ha podido comprobar el periódico Mediterráneo.

Y es precisamente una tienda de un específico productos de alimentación la que abrirá sus puertas "próximamente" en la calle Mayor enfrente de la plaza Santa Clara y que en la actualidad ya vende productos de su marca en una parada del mercado provisional. Se trata de Kéik Cheesecake, especializado en tartas de queso elaboradas artesanalmente con ingredientes de alta calidad y que ya venden en València.

Local que acogerá el establecimiento de venta de tartas de queso, en la calle Mayor. / P. A.

La otra marca que también conlleva un cambio se encuentra ya en la calle Enmedio y se trasladará en breve a otro local del mismo vial quedando vacío el actual. Se trata de Misako, el establecimiento dedicado a la venta de bolsos y complementos que abrirá sus puertas en el espacio que dejó una firma de zapatillas deportivas enfrente de Cortefiel y del pasaje José García, al lado de la recién inaugurada óptica Valls.