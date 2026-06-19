Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agenda del fin de semanaCrimen de AlmenaraCadáver en el congeladorFichaje CD CastellónAntiguos alumnosPlaya de CastellónJoaquín Prat
instagramlinkedin

Apertura

El nuevo comercio gastronómico que abre en el centro de Castelló y otro que se traslada de lugar. Aquí los tienes

Dos establecimientos apuestan por el caso urbano tras el cierre de importantes marcas

Imagen de archivo de castellonenses en la calle Enmedio el día del Black Friday.

Imagen de archivo de castellonenses en la calle Enmedio el día del Black Friday. / GABRIEL UTIEL BLANCO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Pese al cierre de comercios de importantes grupos empresariales como son Inditex y Guess en el centro de Castelló en las últimas semanas, otras firmas optan abrir sus establecimientos en el casco urbano y se suman a recientes aperturas como una tasca gastronómica y una panadería en la calle Campoamor o del cambio de ubicación de una óptica desde la calle Colón a la calle Enmedio, según ha podido comprobar el periódico Mediterráneo.

Y es precisamente una tienda de un específico productos de alimentación la que abrirá sus puertas "próximamente" en la calle Mayor enfrente de la plaza Santa Clara y que en la actualidad ya vende productos de su marca en una parada del mercado provisional. Se trata de Kéik Cheesecake, especializado en tartas de queso elaboradas artesanalmente con ingredientes de alta calidad y que ya venden en València.

Noticias relacionadas y más

Local que acogerá el establecimiento de venta de tartas de queso, en la calle Mayor.

Local que acogerá el establecimiento de venta de tartas de queso, en la calle Mayor. / P. A.

La otra marca que también conlleva un cambio se encuentra ya en la calle Enmedio y se trasladará en breve a otro local del mismo vial quedando vacío el actual. Se trata de Misako, el establecimiento dedicado a la venta de bolsos y complementos que abrirá sus puertas en el espacio que dejó una firma de zapatillas deportivas enfrente de Cortefiel y del pasaje José García, al lado de la recién inaugurada óptica Valls.

Local en obras, en la calle Enmedio, a dónde se trasladará Misako, hoy en día en otro espacio del mismo vial.

Local en obras, en la calle Enmedio, a dónde se trasladará Misako, hoy en día en otro espacio del mismo vial. / P. A.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La reina Sofía ya está en Castelló: dónde y qué ha comido
  2. Este es el recorrido y el diseño de la nueva vía verde de Castelló
  3. Castelló da la vuelta al mundo en un día: 14 países llenarán el parque Ribalta de música, bailes y gastronomía
  4. Emotiva y divertida boda del expresidente de Puertos del Estado y exrector, Paco Toledo, y la periodista Elena Rincón
  5. Castelló se refresca: ¿dónde puedes encontrar los cinco puntos nuevos de agua fría para hacer uso de forma gratuita?
  6. María Gimeno Freixas (22 años): entre las 10 mejores estudiantes de Ingeniería de Tecnología de España, cinco idiomas y... nieta del exalcalde de Castelló Gimeno
  7. Castelló tendrá otro hotel de 3 estrellas. Esta es su ubicación
  8. Lío en el pleno de Castelló con los profesores en huelga: 'Cuidado que se les ve el plumero

El nuevo comercio gastronómico que abre en el centro de Castelló y otro que se traslada de lugar. Aquí los tienes

El nuevo comercio gastronómico que abre en el centro de Castelló y otro que se traslada de lugar. Aquí los tienes

Vox pide que los comedores escolares de Castelló prioricen productos nacionales para "proteger el sector primario"

Vox pide que los comedores escolares de Castelló prioricen productos nacionales para "proteger el sector primario"

Compromís reivindica su liderazgo en la oposición de Castelló

Compromís reivindica su liderazgo en la oposición de Castelló

El PSPV denuncia que Castelló paga más de 200.000 euros al año por vigilar el edificio de Borrull mientras sigue vacío

El PSPV denuncia que Castelló paga más de 200.000 euros al año por vigilar el edificio de Borrull mientras sigue vacío

Simó recibe el respaldo unánime de la asamblea del PSPV a su gestión: "estoy preparado para dar la cara por Castelló"

Simó recibe el respaldo unánime de la asamblea del PSPV a su gestión: "estoy preparado para dar la cara por Castelló"

Más de 230 toneladas de vertidos incontrolados en un mes en Castelló: los teléfonos a los que puedes recurrir y las multas a las que te enfrentas

Más de 230 toneladas de vertidos incontrolados en un mes en Castelló: los teléfonos a los que puedes recurrir y las multas a las que te enfrentas

El duelo, la ansiedad, el miedo, la depresión y el sexo 'entran' en las aulas de Castelló

El duelo, la ansiedad, el miedo, la depresión y el sexo 'entran' en las aulas de Castelló

Impulso al deporte castellonense: 588.000 euros para 16 clubes de élite con pago anticipado

Impulso al deporte castellonense: 588.000 euros para 16 clubes de élite con pago anticipado
Tracking Pixel Contents