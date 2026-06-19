El PSPV denuncia que Castelló paga más de 200.000 euros al año por vigilar el edificio de Borrull mientras sigue vacío

El Grupo Municipal Socialista de Castelló ha denunciado que el gobierno de Begoña Carrasco está repercutiendo a las arcas municipales el coste de la vigilancia de todo el edificio Borrull mientras mantiene vacíos los espacios destinados a dependencias municipales “por su incapacidad para culminar el traslado de los servicios previstos”.

La portavoz socialista, Patricia Puerta, recuerda que el ayuntamiento aceptó formalmente en julio de 2025 la cesión de uso de más de 1.700 metros cuadrados de uso exclusivo en el edificio Borrull, además de espacios compartidos, comprometiéndose a asumir el coste íntegro de la seguridad de todo el inmueble, la contratación de los seguros generales del edificio, el pago del IBI y una parte proporcional de los gastos de mantenimiento y suministros.

Casi un año después, el ayuntamiento sigue sin realizar el traslado de los servicios municipales previstos en Borrull pese a haber asumido ya costes que superan los 200.000 euros anuales solo en materia de seguridad. “Lo que nos muestra es que el gobierno PP-Vox de Carrasco aceptó repercutir estos gastos a las arcas municipales sin tener resueltas cuestiones fundamentales para la puesta en marcha de los espacios municipales, como el mobiliario, el equipamiento o la organización del traslado”, ha señalado Puerta.

Desde el PSPV recuerdan que el acuerdo de cesión obligaba al ayuntamiento a iniciar los trámites necesarios para equipar y acondicionar los espacios municipales con el fin de garantizar su ocupación y funcionamiento. Sin embargo, casi un año después de la aceptación de la cesión, los espacios municipales siguen sin prestar el servicio para el que fueron concebidos.

Patricia Puerta es concejala del PSPV-PSOE. / Mediterráneo

Como señala la portavoz socialista, “no cuestionamos que haya que garantizar la seguridad de los edificios públicos. Lo que cuestionamos es que el gobierno municipal lleve meses pagando costes asociados a Borrull sin haber sido capaz de culminar el traslado de los servicios que justificaban esa inversión."

Puerta recuerda además que el edificio Borrull, proyecto iniciado bajo mandato del Partido Socialista tanto en el ayuntamiento como en la Generalitat, fue concebido para centralizar servicios de atención a la ciudadanía, mejorar la prestación de los servicios sociales y racionalizar el uso de recursos públicos.

De hecho, el propio gobierno municipal ha defendido reiteradamente los ahorros que supondrá la concentración de dependencias municipales y la reducción de alquileres dispersos por la ciudad, que superan los 100.000 euros anuales.

Para el PSPV, la situación resulta todavía más incomprensible cuando el propio gobierno municipal reconoce que la concentración de dependencias permitirá ahorrar más de 100.000 euros anuales en alquileres, mientras que el ayuntamiento ya está soportando gastos superiores a los 200.000 euros al año por la vigilancia del edificio sin haber culminado todavía el traslado de los servicios municipales.

“Borrull debía convertirse en un referente de atención ciudadana y de eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Sin embargo, hoy es el ejemplo de cómo la falta de planificación del gobierno de Carrasco está generando gastos para la ciudadanía sin que los servicios municipales estén funcionando todavía en el edificio”, concluye Patricia Puerta.