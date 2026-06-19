Simó recibe el respaldo unánime de la asamblea del PSPV a su gestión: "estoy preparado para dar la cara por Castelló"

La militancia del PSPV-PSOE de Castelló ha aprobado por unanimidad, en asamblea, el informe de gestión presentado por la Comisión Ejecutiva Municipal y donde el secretario general local, Rafa Simó, ha recibido el respaldo por su gestión marcando, así, su rumbo hacia las elecciones municipales de 2027. En un discurso marcado por el balance organizativo del último año y la proyección de futuro, Simó ha lanzado un mensaje de unidad y preparación para recuperar el gobierno de la ciudad en los próximos comicios municipales.

“Lo más importante de este año de trabajo no es lo que hemos hecho, sino cómo lo hemos hecho", ha destacado Simó al inicio de su intervención, quien ha subrayado que la ejecutiva ha priorizado la estrategia, la coordinación y la apertura a los barrios para construir una alternativa sólida. Este enfoque, según ha explicado, ha permitido al partido denunciar los problemas sanitarios, defender a la comunidad educativa, fiscalizar los presupuestos municipales y desmontar las promesas incumplidas del equipo de gobierno, al tiempo que se sientan las bases de un proyecto propio articulado en torno a “tres pilares fundamentales: vivienda, barrios y una ciudad que cuide de verdad”.

Balance del último año: iniciativa política y cercanía

Durante la presentación del informe de gestión, Simó ha puesto en valor la intensa actividad política desarrollada en el último año. En este periodo, además de la puesta en marcha de campañas específicas como la del ‘basurazo’ de Carrasco, y el contacto permanente con múltiples organizaciones y colectivos de la sociedad civil, la ejecutiva municipal, en coordinación con el grupo municipal socialista, ha elevado al pleno del Ayuntamiento una veintena de iniciativas para abordar los principales retos de la ciudad y dar respuesta a los problemas reales de los vecinos y vecinas. Propuestas concretas en materia de vivienda, educación, sanidad y comercio, entre otras, que reflejan el compromiso del PSPV con una oposición útil y constructiva, más allá de la fiscalización de la acción de gobierno.

Asimismo, Simó ha querido poner en valor el trabajo anónimo y cotidiano de “una militancia cada vez más movilizada e implicada”.

Con la mirada puesta en el horizonte de 2027, el secretario general asegura que “esta ejecutiva sí sabe lo que tenemos que hacer y hacia dónde remar". En este sentido, Simó ha defendido que la ciudad tiene que “pasar de las fotos de Carrasco a las soluciones, de los cortijos a una ciudad de todas y de todos", y ha apostado por un PSPV más volcado que nunca en lo local y en la proximidad.

En el tramo final de su intervención, Rafa Simó ha lanzado un mensaje de compromiso personal y colectivo, asegurando estar “preparado para dar la cara por el proyecto socialista en Castelló”. “Hay variables que las encuestas no pueden medir: las ganas de una gente que decide no rendirse”, ha sentenciado, llamando a la militancia a afrontar el último año antes de elecciones con ilusión y fuerza.

Uno de los momentos destacados de la asamblea ha sido la votación del informe de gestión de la comisión ejecutiva municipal, que ha recibido el respaldo unánime de los y las militantes presentes, refrendando así el trabajo desarrollado durante este último año y la nueva hoja de ruta marcada por la dirección local con la vista puesta en consolidar la alternativa socialista en la ciudad.