Ayuntamiento
Más de 230 toneladas de vertidos incontrolados en un mes en Castelló: los teléfonos a los que puedes recurrir y las multas a las que te enfrentas
Tanto el concejal de Servicios Públicos como el de Seguridad apelan a la concienciación ciudadana
El Ayuntamiento de Castelló ha detectado 72 puntos de vertidos incontrolados en el término municipal (más del 50% en la zona de la Marjalería), lo que supone que solamente en el mes de mayo, se hayan recogido más de 230 toneladas de este tipo de residuos procedentes de la construcción, demoliciones, luminosos o poda y que ha supuesto un sobrecoste para las arcas municipales de 38.106 euros en concepto de recogida y eliminación de esa cantidad.
Así lo han explicado este viernes el concejal de Servicios Públicos, Sergio Toledo, y el edil de Seguridad Ciudadana, Antonio Ortolá, quienes han hecho un llamamiento a la concienciación ciudadana y la responsabilidad y compromiso de todos para evitar estas situaciones y han anunciado un plan para combatirlas con un dispositivo que, pese a que está activo durante todo el año, se refuerza durante el verano. Los puntos clave donde se da la existencia de acumulación de este tipo de residuos son la Marjaleria, las urbanizaciones de montaña y el extrarradio como las inmediaciones de la ronda de circunvalación o los caminos rurales.
"Trabajamos para identificar y actuar con rapidez este tipo de residuos"
De lunes a sábado y dos veces a la semana, los servicios destinados a estas tareas de los que forman parte las contratas de limpieza y recogida de residuos además de las brigadas municipales. se acercan hasta los puntos donde suelen haber vertederos incontrolados para identificarlos y actuar con rapidez y con una atención especial, ha explicado Toledo, quien ha hecho especial hincapié en evitar este tipo de comportamientos incívicos y ha destacado el trabajo que desempeñan los encargados del mismo por mantener el entorno de Castelló en buenas condiciones.
Así, Toledo ha recordado que el Ayuntamiento de Castelló pone a disposición de la ciudadanía una serie de teléfonos y servicios a los que recurrir para evitar los vertederos incontrolados. La recogida domiciliaria se realiza a través del 964 216134; la recogida de restos de poda puerta a puerta se informa en el 010; y los ecoparques también están a disposición para que los vecinos puedan llevar este tipo de residuos a estas instalaciones.
27 denuncias en 2026
Por su parte, el concejal Ortolá ha comentado que en la Policía Local existe un dispositivo especial para detectar la acumulación de estos enseres con más vigilancia en los enclaves más importantes que se ha complementado con vehículos camuflados, vigilancia concreta y en especial de 18.30 a 23.00 horas y de 7.00 a 10.00 horas, han reforzado el UPROMA con acciones concretas, la utilización de drones y otros recursos para áreas de difícil acceso que contribuirán a la investigación para detectar infractores y se incentivará la coordinación con las brigadas municipales.
"Apelamos a la concienciación ciudadana y si detectan a alguna persona tirando este tipo de vertidos, que llame a la 092"
"Apelamos a la concienciación ciudadana y si detectan a alguna persona tirando este tipo de vertidos, que llame a la 092 porque la tolerancia es cero", ha dicho Ortolá, quien también ha destacado que se realizará una campaña entre la sociedad y que desde enero a mayo de este año la Policía Local ha interpuesto un total de 27 sanciones de 800 euros cada una y, en 2025 y en el mismo periodo de tiempo, 22.
Finalmente, el edil ha recordado que las sanciones económicas que recoge la ordenanza municipal de Convivencia Ciudadana por arrojar residuos o manipular contenedores es de hasta 750 euros y, por depositar residuos en lugares no autorizados e ilegales es de hasta 2.000 euros. En el caso de que estos sean peligrosos, la multa puede alcanzar los 100.000 euros por parte de la Generalitat Valenciana.
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