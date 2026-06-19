VOX pide que los comedores escolares de Castelló prioricen productos nacionales para "proteger el sector primario"

VOX ha registrado en el Ayuntamiento de Castellón una declaración institucional para impulsar la utilización de productos de proximidad y origen nacional en los comedores escolares, una iniciativa que el grupo municipal enmarca en la defensa del sector primario, la mejora de la calidad alimentaria de los alumnos y el refuerzo de la soberanía alimentaria en un contexto de creciente presión sobre agricultores, ganaderos y pescadores.

El portavoz adjunto de VOX en el consistorio, Alberto Vidal, ha explicado que la medida parte de una premisa clara: “la alimentación de nuestros niños y jóvenes no puede tratarse como un asunto secundario, sino como una cuestión de Estado en la que se juega la salud, la educación y el futuro de nuestro tejido productivo”. En este sentido, ha defendido que “los comedores escolares deben convertirse en un instrumento que conecte la educación con el territorio y con quienes producen los alimentos”.

Alberto Vidal es concejal de VOX Castellón. / Mediterráneo

Vidal ha puesto en valor la tradición agrícola, ganadera y pesquera de la provincia de Castellón, la Comunitat Valenciana y el conjunto de España, subrayando que se trata de un sector “estratégico, fruto del esfuerzo de generaciones que han configurado nuestro paisaje, nuestra economía y nuestra identidad cultural”. Asimismo, ha señalado que los productos nacionales cumplen con “altos estándares de calidad y exigencias sanitarias, laborales y medioambientales, lo que refuerza la necesidad de priorizar su consumo frente a importaciones de terceros países”.

El concejal de VOX ha advertido también de la situación que atraviesa el sector primario, que considera “especialmente vulnerable por la competencia desleal de productos importados que no siempre están sujetos a las mismas condiciones regulatorias”. Según ha señalado, esta circunstancia está provocando “una pérdida continuada de rentabilidad, el abandono de explotaciones y una amenaza directa a la supervivencia del medio rural”.

En este contexto, Vidal ha vinculado de forma directa la apuesta por el producto de proximidad con la soberanía alimentaria, asegurando que las recientes crisis internacionales han evidenciado la necesidad de reducir dependencias externas. “No podemos depender de cadenas de suministro lejanas para algo tan esencial como la alimentación. Garantizar una base productiva propia es una cuestión de seguridad y de autonomía estratégica”, ha afirmado.

Desde VOX se sostiene que la incorporación prioritaria de productos de Castellón, de la Comunitat Valenciana y del resto de España en los comedores escolares tendría efectos positivos en distintos ámbitos, como la mejora de la calidad y frescura de los alimentos, la reducción del impacto medioambiental asociado al transporte, el impulso a la economía local y el mantenimiento del empleo en el sector primario. Además, según ha subrayado Vidal, esta medida contribuiría a fijar población en las zonas rurales y a reforzar el conocimiento por parte del alumnado de los productos y tradiciones del entorno.

Propuestas de acuerdo

VOX propone invitar a todos los centros educativos, públicos y privados, así como a las empresas concesionarias del servicio de comedor escolar, a priorizar en la medida de lo posible el uso de productos de proximidad y origen nacional, siempre que exista disponibilidad y dentro del marco normativo vigente.

La iniciativa insta a la Generalitat Valenciana a incorporar en los pliegos de contratación de los servicios de comedor escolar criterios relacionados con la calidad, la frescura, la trazabilidad, la estacionalidad y la proximidad de los alimentos, con el objetivo de reforzar la sostenibilidad del sistema alimentario y su conexión con el territorio.

Asimismo, se propone el desarrollo de campañas educativas dirigidas a la comunidad escolar para fomentar el conocimiento y consumo de productos locales, así como para poner en valor el trabajo de agricultores, ganaderos y pescadores y la importancia estratégica del sector primario.

VOX plantea instar a la Generalitat Valenciana y al Gobierno de España a adoptar medidas que favorezcan la presencia de productos nacionales y de proximidad en todos los servicios de restauración colectiva financiados con recursos públicos, como herramienta de apoyo directo al sector primario.

Finalmente, la declaración contempla dar traslado del acuerdo a la Conselleria de Educación, a los consejos escolares de los centros educativos de Castellón, a las organizaciones profesionales agrarias y ganaderas de la provincia y a las asociaciones de madres y padres de alumnos, para su conocimiento y efectos oportunos.