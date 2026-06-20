El adiós de un quiosco de toda la vida en Castelló: "Me siento satisfecha y voy a echar a todos mucho de menos"

Este sábado la Papelería Cenia venderá prensa por última vez. Fina Grau, propietaria del establecimiento ubicado en la calle Río Cenia de Castelló, pondrá fin a 31 años detrás del mostrador. Aunque el negocio permanecerá abierto unos días más, bajará la persiana de forma definitiva el próximo 26 de junio para dar paso a su jubilación.

La papelería Cenia pone fin a una trayectoria de más de tres décadas que fue cuando Grau aún recuerda aquel 5 de septiembre de 1995 cuando, junto a su marido, José Mir, abrió el negocio a pie de calle: «Fue muy bonito. Estábamos mi marido y yo trabajando y de pronto tuvimos que montarnos esto».

Desde entonces, el establecimiento se ha convertido en un punto de referencia para los vecinos del barrio. Además de vender prensa y artículos de papelería, Fina repartió periódicos durante años por los bares y empresas de la zona. «Estuve repartiendo unos 15 años por todos los bares de alrededor. Lo dejé hace 16 años porque ya me dolía la cadera», recuerda.

Cartel de despedida de la Papelería Prensa Cenia. / Mireia Valls

Un negocio familiar

Con el paso de los años, también se implicaron sus hijas, Laura y Beatriz. Tras el fallecimiento de José en 2004, Laura pasó a convertirse en un apoyo fundamental para mantener vivo el negocio familiar, ayudando a su madre llevando al día los pedidos. Mientras tanto, Beatriz también les echaba una mano para seguir adelante antes de ponerse a trabajar en otro lugar.

La adaptación a los nuevos tiempos

Como muchos quioscos tradicionales, la Papelería Cenia ha tenido que reinventarse para adaptarse a los nuevos tiempos. La caída progresiva de las ventas de prensa llevó a Fina a incorporar nuevos productos como regalos, bolsos, billeteros, perfumes e incluso la lotería Primitiva, que ofrece desde hace 16 años.

La propietaria recuerda que la mejor etapa del establecimiento se prolongó hasta aproximadamente 2012 o 2015. Desde entonces, y especialmente a partir de 2018, comenzó un descenso que atribuye principalmente al auge de internet y a los cambios generacionales. Según explica, gran parte de sus clientes habituales eran personas mayores, un perfil que ha ido desapareciendo con el paso de los años.

Mucho más que un negocio

La papelería ha sido mucho más que un lugar de trabajo. Durante todos estos años ha formado parte de la vida cotidiana del barrio, convirtiéndose en un punto de encuentro para varias generaciones de vecinos. «He visto nacer y crecer a todos los niños del barrio», comenta Fina con orgullo.

A quienes la han acompañado durante estos 31 años les dedica unas palabras de agradecimiento: «Han sido muy fieles y siempre me han apoyado en todo». Tras una vida al frente del quiosco, Fina se despide con la satisfacción del trabajo bien hecho, aunque con cierta nostalgia, pues reconoce que lo que más echará de menos será «el trato con la gente, porque hace falta hablar, el contacto». Tras más de tres décadas detrás del mostrador, asegura sentirse «muy satisfecha» por el camino recorrido, aunque admite que le costará despedirse de una clientela que la ha acompañado durante toda una vida.

Ahora que se acerca el momento de bajar la persiana por última vez, reconoce que lo que más le emociona es el cariño recibido por parte de sus clientes. «Todo el mundo nos dice que es una pena que nos vayamos, pero ha llegado el momento y ya me toca jubilarme», afirma.

Fiesta de despedida

Para despecir como es debido, Fina ha decidido hacer una fiesta para celebrar su jubilación y poner fin a un negocio que le ha dado muchas alegrías. El próximo 26 de junio a las 19:00h en su papelería recibirá a todos los clientes que quieran despedirse para compartir un último encuentro, agradecerles su apoyo durante estos años y cerrar una etapa que ha marcado buena parte de su vida.