El aprendizaje de las primeras elecciones desde 1936

Todo era nuevo y todo estaba por hacer. En la primera quincena de 1977, España vivía la primera campaña electoral en democracia desde febrero de 1936 y experimentaba un curso acelerado de democracia para buena parte de su censo electoral. Ocho meses habían pasado desde la aprobación por las Cortes franquistas de la Ley para la Reforma Política -y apenas dos desde la legalización del Partido Comunista de España- hasta ese miércoles 15 de junio en que Mediterráneo abría su portada con un titular sin entrecomillado, con tono imperativo: «Votar es un deber de ciudadanía». La frase era de una alocución televisada, el día anterior, del vicepresidente primero del Gobierno de Adolfo Suárez, teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, quien recordaba que «abstenerse significa inhibición y España necesita de todos los españoles». En el antetítulo, se decía que se trataba de «una fecha histórica».

En la contraportada, el diario publicaba unas llamativas instrucciones sobre «cómo votar en las próximas elecciones», refiriéndose a las de ese mismo día. En una página en blanco y negro, sin logotipo alguno -ni alusión a la Junta Electoral- se explicaba paso a paso la liturgia de la jornada, empezando por las papeletas: «las del Congreso son blancas y las del Senado de otro color». Después se recordaba la existencia de cabinas para preservar el secreto del sufragio y tras indicar la necesidad de acercarse a la mesa electoral, se pedía al lector que «por favor» hiciese memoria de las instrucciones: «para el Congreso, la papeleta, el sobre y la urna son blancas y las candidaturas no admiten tachaduras ni enmiendas; mientras que las del Senado, la papeleta, el sobre y la urna serán de color, y en esa candidatura única Vd. tendrá que marcar con una cruz los 3 candidatos que prefiera».

Explicación del proceso electoral, publicado en la edición del miércoles 15 de junio de 1977. / Mediterráneo

Un contexto difícil

El censo electoral en la provincia superaba los 282.000 electores, que podían «optar en esta provincia, entre 14 candidaturas al Congreso y 12 para el Senado», muy lejos de los casi 431.000 que serán llamados a las urnas en 2023. Un 52% que da cuenta del crecimiento demográfico de las décadas siguientes. Pero en 1977, más allá de las grandes cifras de población, lo que contaba era un contexto, marcado por la incertidumbre y también por la violencia: pocos días antes de la pegada de carteles, el industrial Javier de Ybarra, alcalde de Bilbao en los 60, había sido secuestrado por ETA. Sería asesinado tres días después de los comicios, en un año que la banda terrorista cerraría con un balance de 11 muertes. Las noticias del rapto de Ybarra se mezclaban en los periódicos con las de los mítines y declaraciones políticas. El propio martes 14, jornada de reflexión, en la portada del diario de Castellón se habla de una «oleada de atentados terroristas en Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra».

Mientras tanto, la provincia de Castellón se preparaba con gran expectación para las elecciones. Con 368 secciones electorales y «más de mil personas en las mesas», la crónica de ese día firmada por Juan Enrique Mas subraya que la maquinaria desplegada «es toda una compleja organización legal, administrativa y política, que ha venido funcionando a la máxima presión para que todo esté a punto el 15 a las 9 de la mañana». 70 personas repartidas en 14 candidaturas optan a los escaños del Congreso para representar a la provincia. Son las de Partido Socialista Obrero Español, Frente por la Unidad de los Trabajadores, Equipo de la Democracia Cristiana-Unió Democràtica del País Valencià, Partit Socialista del País Valencià, Alianza Popular, Alianza Socialista Democrática-Centro Izquierda, Partit Comunista del País Valencià, Electors Carlins del País Valencià, Unión de Centro Democrático, Candidatura Independiente de Centro, Frente Democrático de Izquierdas, Falange Española y de las JONS, Unidad Socialista-PSP y Fuerza Nueva. Para el Senado, hay algunas candidaturas menos. Mas subraya que la ocasión es la de «una fecha trascendental e importante en la nueva historia de España, de este país que entre todos estamos construyendo día a día».

Anuncios electorales publicados el domingo 12 de junio de 1976. / Mediterráneo

En la prensa, la campaña encontraba su principal reflejo en una verdadera inundación de anuncios con nombres como los de Ángel Mateo López como candidato al Senado por UCD, tan omnipresente que se repetía ¡en 21 de las 32 páginas! de la edición del domingo 12 de junio. En ese mismo día, Falange anunciaba un mitin en el Cine Rex con sus candidatos al Senado, Juan Blasco Porcar, Manuel Borrás Mondragón o Maruja Suárez Vaquer, acompañados de una foto de José Antonio Primo de Rivera con la leyenda «estos Camaradas sí son mis hombres para Castellón». Por su parte, el abogado Manuel Breva Ferrer, número 2 al Congreso, o el empresario Vicente Bordils Ramón, candidato al Senado, eran los rostros que sobresalían en los reclamos de la Candidatura Independiente de Centro, encabezada por José Miguel Ortí Bordás. Y desde el Frente Democrático de Izquierdas se prometía «realismo progresista», mientras el PCE proclamaba: «Los trabajadores somos la mayoría, hagamos una política para la mayoría». El mensaje del PSPV, meses antes de su fusión con el PSOE, era más explícito: «Com a les eleccions es vote als de sempre, al país valencià seguirem fotuts».

Por las 12 pesetas que costaba el periódico en 1977, la primera edición de Mediterráneo del jueves 16 de junio ofrecía a sus lectores las primeras noticias del recuento bajo el titular «España: lección democrática» y un subtítulo: «Suárez, cauto, espera que se confirme la mayoría de la UCD», elucubrando incluso en la portada con una «posible coalición UCD-PSOE para formar gobierno». En el plano local, se destacaba la «masiva participación» y en la crónica de la jornada se ponía de relieve las colas que se habían registrado a primera hora. Además, se recalcaba que pocos utilizaron las cabinas y que en algunas secciones «se hizo evidente la falta de experiencia de algunos presidentes o de sus adjuntos, que por vez primera prestaban su colaboración en tareas cívicas de este tipo». Por la mañana, proseguía el cronista, «votaron fundamentalmente empleados, mujeres y pensionistas», mientras que a partir del mediodía acudieron los trabajadores de la industria y la agricultura, «puesto que en su mayor parte las empresas del sector industrial hicieron un horario especial, con el fin de conceder por la tarde el permiso de cuatro horas a sus trabajadores».

Noticia del martes 14 de junio de 1976, jornada de reflexión. / Mediterráneo

Sin incidentes

Además de poner el acento en la normalidad y la ausencia de incidentes, se remitía a los lectores a «una edición especial» que se publicaría a media mañana con los resultados provisionales. Dicho y hecho, esa segunda edición se abría con la información de última hora: «Vencedores: UCD y PSOE». Finalmente, con una participación superior al 78%, los centristas lograrían 165 escaños y los socialistas, 118, a gran distancia del tercero, el PCE con 20, y del cuarto, AP con 16. En la portada, los resultados provinciales para el Congreso: dos escaños para el partido de Suárez (Enrique Monsonís Domingo y Enrique Beltrán Sanz), otros dos para el de Felipe González (Antonio Sotillo Martí y Palmira Pla Pechovierto) y otro para la Candidatura Independiente de Centro (Ortí Bordás).

En este estreno de la democracia, los periodistas castellonenses siguieron el escrutinio con el gobernador civil, el zamorano Pablo Martín Caballero. que haría declaraciones «después de una larga y fatigosa noche» a las 7 de la mañana. En Castellón, el índice de participación sería incluso superior a la media nacional, con un porcentaje de votantes «que se estima próximo al 87%», según se recogería el viernes 17. En esa edición, además, se daba cuenta de los resultados del Senado, consiguiendo escaño los socialistas Ernesto Fenollosa Alcaide, Enrique Marco Soler y Fernando Flors Goterris, con el ucedista Virgilio Oñate Gil. Con estos resultados, el editorial de Mediterráneo proclamaba que el pueblo español había optado «por la moderación». La nueva etapa echaba a andar.

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