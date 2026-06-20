Castelló activa más de medio millón de euros en ayudas a la rehabilitación de edificios residenciales

Los vecinos y vecinas de Castellón ya pueden optar a la convocatoria de subvenciones para la rehabilitación de edificios residenciales que ha aprobado esta misma semana el gobierno municipal. Cuenta con un presupuesto máximo de 501.428 euros. Los interesados pueden encontrar desde ya mismo toda la información en la sede electrónica municipal, en el trámite subvenciones o pueden informarse en la Oficina de la Vivienda.

En el apartado de subvenciones se encuentran las correspondientes bases, así como los formularios que deberán rellenar y presentar y toda la información referente a esta nueva convocatoria de impulso a la vivienda. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde ya mismo y hasta el 31 de agosto de 2026.

Estas ayudas tienen como objetivo favorecer la mejora del parque residencial de la ciudad, contribuir a la conservación de los inmuebles y facilitar actuaciones que repercutan directamente en la calidad de vida de los vecinos.

La concejala de Vivienda, Ester Giner, ha señalado que "la vivienda está siendo una de las prioridades de esta legislatura y esta convocatoria permitirá seguir modernizando el parque residencial de Castellón".

Giner ha destacado que "estas subvenciones se suman a otras iniciativas de apoyo a la vivienda como la liberalización de suelo para la construcción de 4.200 viviendas nuevas, de las cuales el 40% serán de VPP; los más de 400.000 euros destinados a ayudas al alquiler para jóvenes; el Plan de Barrios que con 17 millones de inversión está consiguiendo mejorar la eficiencia energética de cerca de 600 viviendas en 5 grupos residenciales o los 1,5 millones destinados a la adquisición de vivienda social".

Eficiencia energética y confort residencial

Estas intervenciones permiten no solo garantizar un mejor estado de conservación de los edificios, sino también avanzar en aspectos cada vez más demandados por la ciudadanía, como la eficiencia energética y el confort residencial. La adecuación de los inmuebles a los estándares actuales contribuye asimismo a mejorar su funcionalidad y a incrementar la calidad de vida de sus residentes.

Giner ha señalado que "la mejora de los edificios tiene un efecto directo sobre el bienestar de quienes viven en ella. Cada actuación de rehabilitación supone una inversión en seguridad, conservación y calidad urbana, y nos ayuda a seguir construyendo un Castellón más moderno y preparado para el futuro".

Actuaciones subvencionables

La convocatoria subvencionará actuaciones en cimentaciones y estructuras, cubiertas y azoteas, fachadas y medianeras, así como en instalaciones comunes de electricidad, fontanería, gas o saneamiento, entre otras.

La edil ha explicado que "somos conscientes de que este tipo de obras supone, en muchas ocasiones, un importante esfuerzo económico para las comunidades de propietarios". Por ello, ha remarcado que "el Ayuntamiento pone a su disposición recursos municipales para facilitar la ejecución de intervenciones que no deberían aplazarse".

La rehabilitación de edificios constituye una herramienta clave para la mejora del entorno urbano, ya que contribuye a preservar el patrimonio residencial, reforzar la seguridad de los inmuebles y favorecer la revitalización de los barrios consolidados.

De esta manera, el Ayuntamiento de Castellón, a través de la concejalía de Vivienda considera que actuar sobre el parque edificado es una de las vías más eficaces para impulsar una ciudad más cuidada, sostenible y adaptada a las necesidades actuales.

Ayudas de hasta 30.000 euros para actuaciones urgentes

Cuando el Informe de Evaluación del Edificio de Viviendas de la Comunitat Valenciana (IEEV.CV) detecte actuaciones urgentes que puedan comprometer la seguridad, y haya riesgo inminente, la subvención podrá cubrir hasta el 100% del coste subvencionable, con un máximo de 30.000 euros por edificio y de 5.000 euros por vivienda. En caso de no haberlo son ayudas de hasta 15.000 euros por edificio y 3.000 por vivienda.

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"Con esta convocatoria continuamos invirtiendo en nuestros barrios y ayudando a que Castellón avance hacia un modelo residencial más moderno, eficiente y adaptado a las necesidades actuales", ha concluido Ester Giner.