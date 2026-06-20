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Día internacional

Castelló llena Huerto Sogueros de color, reivindicación y diversidad en la celebración del Orgull LGTBI+

El Ayuntamiento defiende que la ciudad "celebra la diversidad, defiende la libertad y rechaza cualquier forma de discriminación”

La concejala Clara Adsuara, en el Orgullo.

La concejala Clara Adsuara, en el Orgullo. / MEDITERRÁNEO

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Ramón Pérez

Castelló

Castelló ha celebrado este sábado el día internacional del Orgullo LGTBI+ con una jornada repleta de color, música, reivindicación y visibilidad en la plaza Huerto Sogueros, que se ha convertido en punto de encuentro para el colectivo y para toda la ciudadanía.

La presidenta del Consejo Municipal de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres y concejala, Clara Adsuara, ha asistido a una celebración que este año se ha adelantado al 20 de junio para dar al Orgull “el espacio y el protagonismo que merece”, evitando su coincidencia con las fiestas de Sant Pere.

Adsuara ha destacado “la gran acogida de una jornada que ha llenado Huerto Sogueros de respeto, libertad y convivencia”. La edila ha subrayado que “Castellón ha demostrado que es una ciudad que celebra la diversidad, defiende la libertad y rechaza cualquier forma de discriminación”.

Programación

La programación ha arrancado con la sesión musical de DJ XIXIS y ha continuado con la Marcha por la Diversidad, que ha recorrido las calles del centro con la animación de Ravatuken Batukada y las artistas drag Fúriaaa, Eco Delantro y Laia Cassalla.

Uno de los momentos más significativos de la jornada ha sido la lectura del manifiesto oficial a cargo de Eco Delantro, así como la lectura de la declaración institucional aprobada por la Federación Española de Municipios y Provincias, a la que se ha adherido el Ayuntamiento de Castelló.

Adsuara ha señalado que “el Orgullo es mucho más que una fiesta: es una jornada de reivindicación, visibilidad y dignidad”. “Hoy celebramos que cada persona pueda ser quien es, amar a quien quiera y vivir sin miedo, sin complejos y sin discriminaciones”, ha añadido.

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La edila ha concluido que “una sociedad diversa e inclusiva es una sociedad más completa, más justa y más feliz, y Castellón seguirá trabajando para garantizar derechos, respeto y libertad para todas las personas”.

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