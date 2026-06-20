Compromís reivindica consolidar los puestos de trabajo de los servicios sociales de Castelló

El grupo de Compromís por Castelló ha mantenido una reunión con representantes del sindicato UGT del Ayuntamiento para analizar las necesidades laborales de la plantilla municipal. La coalición ha mostrado su total sintonía con el sindicato respecto a la urgencia de consolidar los puestos de trabajo de los trabajadores y trabajadoras sociales, una medida clave para blindar la atención a las personas más vulnerables de la ciudad.

La formación ha subrayado que el personal de servicios sociales constituye el pilar fundamental para atender a los castellonenses que atraviesan situaciones de mayor dificultad. Por este motivo, Compromís considera indispensable garantizar la estabilidad de la plantilla, evitando la rotación permanente de personal que lo único que consigue es resentir la calidad del servicio público.

Requieren continuidad

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha hecho hincapié en la vertiente humana de esta reclamación: “Cuando una persona acude al Ayuntamiento a tramitar la dependencia o a pedir ayuda para un familiar, necesita una continuidad. La atención requiere un rostro humano y una estabilidad: saber que la persona que gestiona tu expediente será la misma y que conoce tu caso es fundamental para dar un servicio digno y de calidad”.

Para Garcia, esta consolidación va mucho más allá de una simple reivindicación laboral. “No hablamos solo de derechos sindicales, que también, sino del derecho de la ciudadanía a recibir una atención continuada y eficaz en los momentos en que más lo necesita. Los servicios sociales no son una cuestión burocrática; llegan a mucha gente de Castelló que, de repente, se encuentra con una situación sobrevenida y necesita el apoyo de su administración”, ha añadido el portavoz.

Banda Municipal

Por otra parte, durante la reunión, tanto Compromís como el sindicato han coincidido en rechazar de manera contundente las declaraciones recientes del portavoz del Partido Popular respecto a los músicos de la Banda Municipal de Castelló. Desde la coalición consideran inadmisible el tono utilizado por el ejecutivo de Begoña Carrasco hacia un colectivo cultural histórico y emblemático de la ciudad.

“Estamos ante un nuevo episodio de menosprecio claro hacia los funcionarios de esta casa por parte del gobierno del PP. Los músicos de nuestra banda merecen respeto y dignidad, no palabras que busquen devaluar su trabajo”, ha lamentado Garcia, quien ha reafirmado el compromiso de su formación de hacer frente común con los representantes de los trabajadores para frenar estos ataques.

“Lo que necesita Castelló es un gobierno municipal que ponga en valor a sus trabajadores públicos, que fortalezca los servicios esenciales y que coloque el bienestar de las personas en el centro de las políticas públicas, lejos de la confrontación y la improvisación actual”, ha concluido Garcia.