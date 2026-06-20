El primer desfile inclusivo llena de moda local el centro de Castelló

Castelló ha celebrado este sábado la primera edición de DIM, el primer desfile de moda inclusiva de la ciudad, una iniciativa impulsada por la Asociación para la Diversidad y la Inclusión (ADI), que ha convertido la plaza de la Pescadería en una pasarela llena de emoción, talento, diversidad e inclusión.

La concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara, y el concejal de Comercio y Familia, Alberto Vidal, han asistido a este desfile, que ha contado con una gran acogida por parte del público y con la participación de personas vinculadas a Síndrome de Down Castellón, Cocemfe, ADI y modelos de Miss & Míster Belleza Real.

Herramienta de integración

Los protagonistas de la jornada han sido los 20 modelos participantes, ocho chicos y 12 chicas, que han desfilado ante familiares, amigos y público general mostrando que la moda puede ser también una herramienta de integración, autoestima y visibilidad.

Adsuara ha destacado que “la respuesta del público ha superado todas las expectativas y confirma que Castellón es una ciudad comprometida con la inclusión y con la igualdad de oportunidades”. La edila ha señalado que “lo más importante no ha sido el desfile en sí, sino ver cómo cada participante ha disfrutado de una experiencia que para muchos suponía cumplir una ilusión y demostrar todo lo que son capaces de hacer”.

La concejala también ha puesto en valor el carácter transformador de la iniciativa. “Hoy hemos comprobado que la inclusión no entiende de barreras y que Castellón responde cuando se impulsan proyectos que ponen a las personas en el centro. Esta jornada deja imágenes que hablan por sí solas y que reflejan la ciudad abierta, diversa y humana que queremos seguir construyendo”, ha afirmado.

Colaboración de estableciimientos

El desfile ha contado con la colaboración de Corsetería Maruja, Corsetería Fabregat, Gnomo, Rosa Alegre, Bonita, Enclave, Charo, Dolores y Javier Gimeno, establecimientos que han aportado las prendas y estilismos de esta primera edición.

Por su parte, Vidal ha agradecido la implicación de los comercios participantes y ha asegurado que “cuando el comercio local se implica en iniciativas como esta demuestra que es mucho más que un motor económico; es también un agente social comprometido con la ciudad y con las personas”.

El edil ha subrayado que “DIM ha sido un ejemplo perfecto de cómo la colaboración entre asociaciones, instituciones y tejido comercial puede dar lugar a proyectos capaces de generar ilusión, participación y convivencia”. Asimismo, ha mostrado su deseo de que esta iniciativa “sea la primera de muchas ediciones y siga creciendo en los próximos años”.

La jornada ha contado además con la colaboración de Marta Edo Estilistas e Isabel Ortiz Hair Experience, responsables de peluquería y maquillaje, así como con el trabajo fotográfico de Nati Temblador, de Ediciones Digitales Muphy.