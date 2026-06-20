El PSPV de Castelló denuncia el "fracaso" del gobierno PP-Vox en las políticas de comercio

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castelló, Patricia Puerta, ha denunciado el "fracaso" en las políticas de comarcio del equipo de gobierno PP-Vox y ha acusado a la alcaldesa, Begoña Carrasco, de "haber utilizado durante años los problemas del comercio local como herramienta de desgaste político para, una vez en el gobierno, reconocer que se ve incapaz de dar una respuesta ante el continuo cierre de locales en el centro de la ciudad".

Puerta ha recordado que Carrasco recorrió durante años las calles del centro de Castelló denunciando cierres de establecimientos, fotografiándose ante locales vacíos y responsabilizando directamente al gobierno municipal de entonces de la situación que atravesaba el comercio de proximidad. "Cada persiana bajada era utilizada por el Partido Popular para atacar al gobierno socialista. Nos decían que el centro estaba abandonado, que el comercio sufría una asfixia insoportable y que ellos tenían la solución", señala Puerta.

Un plan

La dirigente del PSPV rememora que, en plena campaña electoral de 2023, Carrasco llegó a asegurar públicamente que disponía de un "plan para acabar con la asfixia comercial", presentándose como la alternativa capaz de revertir la situación del centro de la ciudad. Del mismo modo, convirtió proyectos como Castellón Central y la Zona de Bajas Emisiones en uno de sus principales argumentos contra el gobierno progresista, llegando a señalar estas iniciativas como responsables de la pérdida de actividad económica y de los cierres comerciales.

"Nos dijeron que el problema éramos nosotros y nosotras. Nos dijeron que el problema era la Zona de Bajas Emisiones al impedir que pasasen coches por el centro. Nos dijeron que el problema era la gestión municipal. Y nos dijeron que tenían un plan para solucionarlo todo. Han pasado tres años desde que llegaron a la alcaldía, hoy los coches han vuelto a robarle el espacio a los peatones, y hoy la realidad es el fracaso más absoluto de PP y Vox", afirma Puerta.

La portavoz socialista considera "especialmente significativa" la reacción de Carrasco cuando se anunció el cierre de Zara en el centro de Castelló. "La alcaldesa llegó a atribuir aquella decisión empresarial a la herencia recibida y a la falta de políticas de apoyo al centro durante los años anteriores. Si entonces responsabilizaba al gobierno municipal de los cierres comerciales, hoy debería explicar por qué siguen desapareciendo establecimientos después de tres años de gobierno de PP y Vox", apunta.

Mismos argumentos que rechazaba

Para Puerta, la principal contradicción del gobierno municipal es que ahora utiliza exactamente los mismos argumentos que rechazaba cuando estaba en la oposición. "Hoy hablan de la competencia de internet, de las grandes superficies o de los cambios en los hábitos de consumo. Es decir, reconocen que existen factores estructurales que afectan al comercio de todas las ciudades".

La portavoz socialista lamenta que, tras tres años de mandato, el balance del gobierno de Carrasco en materia comercial "esté muy lejos de las expectativas que generó". "Gobernar ha resultado mucho más difícil que grabar vídeos delante de una persiana bajada, donde la demagogia es gratuita", afirma.

Puerta subraya que el comercio local necesita apoyo, modernización, promoción y medidas útiles para afrontar los retos derivados de los cambios en los hábitos de consumo, pero considera que Begoña Carrasco “ha basado buena parte de su estrategia en campañas puntuales, en acciones propagandísticas y en meteduras de pata de su concejal de Comercio, Alberto Vidal, sin abordar en profundidad los desafíos que afronta el sector”.

La portavoz socialista concluye asegurando que "Begoña Carrasco ha pasado en apenas tres años de prometer el rescate del comercio de Castelló a justificar su absoluto fracaso. Y la mejor prueba de ello no la ofrece el PSPV, sino su propia hemeroteca".