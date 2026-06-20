Vox se desmarca del acto del Orgullo LGTBI organizado por el Ayuntamiento de Castelló

El grupo municipal de Vox ha anunciado que no participará ni respaldará el acto LGTBI organizado este sábado por el Ayuntamiento de Castelló, desmarcándose así un año más de la iniciativa por la diversidad.

La formación de extrema derecha ha querido marcar distancias y, en un comunicado, ha asegurado que "esta iniciativa responde exclusivamente a la voluntad política del PP", su socio de gobierno, "sin que Vox comparta ni participe en este tipo de celebraciones institucionales".

El portavoz adjunto de Vox, Alberto Vidal, ha señalado que este tipo de actos “responden más a una agenda ideológica que a las verdaderas preocupaciones de los castellonenses”. En este sentido, ha defendido que “las instituciones públicas deben mantenerse al margen de planteamientos identitarios y centrarse en resolver los problemas reales de los ciudadanos, especialmente en ámbitos como la vivienda, la seguridad, la limpieza urbana o la mejora de los servicios públicos”.

"Plataformas de promoción ideológica"

“Si de Vox dependiera, no se destinaría ni un solo euro de los impuestos de los castellonenses a financiar actos, campañas o espectáculos de dudoso gusto que no representan a todos los homosexuales ni al conjunto de la sociedad”, ha afirmado Vidal, añadiendo que "creemos que las administraciones deben gestionar con responsabilidad el dinero público y evitar convertir las instituciones en plataformas de promoción ideológica”.

El portavoz adjunto ha insistido en que la posición de Vox no tiene nada que ver con la orientación sexual de las personas. “Es más que evidente que no estamos en contra de los homosexuales. Lo que rechazamos es la utilización política de determinadas reivindicaciones para justificar subvenciones, campañas de propaganda y estructuras ideológicas que viven del enfrentamiento y de la división entre ciudadanos”, ha manifestado.

Asimismo, Vidal ha defendido que los derechos y libertades de todos los españoles, independientemente de su orientación sexual, ya se encuentran plenamente garantizados por la legislación vigente. “No hacen falta etiquetas, banderas ni actos institucionales para reconocer derechos que ya existen y que deben protegerse por igual para todos los ciudadanos”, ha señalado.

"Visión única"

Desde Vox consideran además que el movimiento LGTBI ha sido "progresivamente monopolizado por colectivos y lobbies que no representan a la totalidad de las personas homosexuales". “Existe una realidad mucho más plural de la que algunos pretenden trasladar. Hay muchos homosexuales que no se sienten identificados con estos actos ni con el discurso político que suele acompañarlos, pero desde determinados sectores se intenta imponer una visión única”, ha añadido.

Por último, el portavoz adjunto ha reiterado que Vox "seguirá defendiendo una política municipal centrada en la gestión, el sentido común y el interés general de todos los vecinos". “Nuestra prioridad seguirá siendo garantizar unos mejores servicios públicos, una ciudad más segura y una administración eficiente. Frente a la política de los símbolos y los gestos, nosotros seguiremos trabajando por los problemas reales de los castellonenses”, ha concluido.